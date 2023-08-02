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Инфовойна на поле боя: военные США учат ИИ искать фейки

2 августа 2023 06:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Инфовойна на поле боя: военные США учат ИИ искать фейки
Американский военный за компьютерами. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Армия США разрабатывает новую технологию, которая поможет обойти инфоатаки через соцсети на своих военных. Применяя искусственный интеллект, система будет обнаруживать враждебных ботов, распространяющих фейки.

Об этом сообщает Breaking Defense.

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Так, директор армейского программного офицера по информационному предпочтению полковник Джон Агнелло отметил, что система Data Robot, представленная в рамках Cyber Quest от Пентагона, использует публичные данные для обнаружения ботов и поддельных алгоритмов.

Таким образом, эта технология может помочь военным в защите от ложной информации в Интернете. Она создает специальные "наложения", которые помогают отличать правдивые от ложных данных, тем самым предоставляя командирам четкую картину происходящего.

"В общей сложности существует пять столпов информации для армии: обеспечение принятия решений, защита дружеской информации, информирование и обучение внутренней аудитории, влияние на международную аудиторию и ведение информационной войны", — рассказал бывший начальник киберкомандования армии генерал-лейтенант Стивен Фогарти.

Пентагон считает, что в перспективе соцсети будут занимать важное место в освещении военных конфликтов, как это сейчас.

Команда Data Robot работает над некоторыми техническими вопросами и исследует, как хранятся данные. Однако они уже знают, что системе нужна информация за последние 90 дней из социальных сетей, чтобы научить искусственный интеллект работать с этими каналами данных.

Напомним, что появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Так, все больше украинских компаний производят БпЛА, оснащенные технологией ИИ.

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