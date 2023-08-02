Инфовойна на поле боя: военные США учат ИИ искать фейки

Американский военный за компьютерами. Фото: google.com

Армия США разрабатывает новую технологию, которая поможет обойти инфоатаки через соцсети на своих военных. Применяя искусственный интеллект, система будет обнаруживать враждебных ботов, распространяющих фейки.

Об этом сообщает Breaking Defense.

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Так, директор армейского программного офицера по информационному предпочтению полковник Джон Агнелло отметил, что система Data Robot, представленная в рамках Cyber Quest от Пентагона, использует публичные данные для обнаружения ботов и поддельных алгоритмов.

Таким образом, эта технология может помочь военным в защите от ложной информации в Интернете. Она создает специальные "наложения", которые помогают отличать правдивые от ложных данных, тем самым предоставляя командирам четкую картину происходящего.

"В общей сложности существует пять столпов информации для армии: обеспечение принятия решений, защита дружеской информации, информирование и обучение внутренней аудитории, влияние на международную аудиторию и ведение информационной войны", — рассказал бывший начальник киберкомандования армии генерал-лейтенант Стивен Фогарти.

Пентагон считает, что в перспективе соцсети будут занимать важное место в освещении военных конфликтов, как это сейчас.

Команда Data Robot работает над некоторыми техническими вопросами и исследует, как хранятся данные. Однако они уже знают, что системе нужна информация за последние 90 дней из социальных сетей, чтобы научить искусственный интеллект работать с этими каналами данных.

Напомним, что появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Так, все больше украинских компаний производят БпЛА, оснащенные технологией ИИ.