Інтеграція ШІ в дослідження Марсу: крок вперед чи загроза людській еволюції

Марсохід досліджує Червону планету. Фото: freepik.com

Дослідники все далі шукають можливості вигідного застосування ChatGPT, зокрема й у процесах вивчення космосу. Так, прозвучала ідея під'єднати марсохід до штучного інтелекту, що, як передбачається, спростить роботу багатьом науковцям, а деяких і взагалі замінить.

Про це повідомляє Portaltele.

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"За" і "проти"

Вчені думають над тим, щоб під'єднати робота, що досліджує Марс, до ChatGPT або подібної моделі штучного інтелекту. Завдяки цьому він зможе проаналізувати те, що його наукові інструменти знаходять "на місці", можливо, навіть зіставити будь-які докази минулого життя, які він виявить майже миттєво.

"Це можна зробити, але інформація може вводити в оману. ChatGPT не є 100% точним і схильний до "галюцинацій", — зазначив викладач відділу управління інноваціями та технологіями в Університеті Портсмута у Великій Британії Серкан Озджан.

Все ж деякі дослідники вважають, що скоро штучний інтелект можна буде використовувати для роботи марсоходів, наприклад для вибору цілей для спостереження без участі людей, а також для навігації.

Вчена-учасниця місій марсоходів NASA Curiosity та Perseverance, у яких роботи розвідують Марс, Емі Вільямс зазначила, що хоч вона і не є фахівцем у сфері штучного інтелекту чи машинного навчання, однак вона вважає, що майбутні ітерації ChatGPT + AI, ймовірно, зможуть включати новіші дані та генерувати повний синтез нещодавніх результатів будь-якого наукового дослідження.

"Однак я все ще розглядаю їх як інструменти, які можна використовувати разом з людьми, а не замість людей", — зауважила Вільямс.

Крім того, все ж лишаються вчені, які не підтримують вторгнення штучного інтелекту в вивчення й дослідження незвіданого. Одні вважають, що це загроза людській еволюції, а інші наголошують на тому, що ChatGPT може викривляти факти й надавати неточну інформацію, що не змінить навіть покращення моделі ШІ.

Нагадаємо, що співзасновник Apple і творець Siri Стів Возняк попередив, що штучний інтелект може використовуватися в поганих цілях та ускладнити виявлення шахрайства й дезінформації. На думку Возняка, контент, створений за допомогою ШІ, має маркуватися.