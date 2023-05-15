Интеграция ИИ в исследование Марса: шаг вперед или угроза человеческой эволюции

Марсоход исследует Красную планету. Фото: freepik.com

Исследователи все дальше ищут возможность выгодного применения ChatGPT, в том числе и в процессах изучения космоса. Так, прозвучала идея подсоединить марсоход к искусственному интеллекту, который, как предполагается, упростит работу многим ученым, а некоторых вообще заменит.

Об этом сообщает Portaltele.

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"За" и "против"

Ученые думают над тем, чтобы подключить исследуемого Марс робота к ChatGPT или подобной модели искусственного интеллекта. Благодаря этому он сможет проанализировать то, что его научные инструменты находят "на месте", возможно даже сопоставить любые доказательства прошлой жизни, которые он обнаружит почти мгновенно.

"Это можно сделать, но информация может вводить в заблуждение. ChatGPT не является 100% точным и склонен к "галлюцинациям", — отметил преподаватель отдела управления инновациями и технологиями в Университете Портсмута в Великобритании Серкан Озджан.

Все же некоторые исследователи полагают, что скоро искусственный интеллект можно будет использовать для работы марсоходов, например, для выбора целей для наблюдения без участия людей, а также для навигации.

Ученая-участник миссий марсоходов NASA Curiosity и Perseverance, в которых работы разведывают Марс, Эми Уильямс отметила, что хотя она и не является специалистом в сфере искусственного интеллекта или машинного обучения, однако она считает, что будущие итерации ChatGPT + AI, вероятно, смогут включать более новые данные и полный синтез недавних результатов любого научного исследования.

"Однако я все еще рассматриваю их как инструменты, которые можно использовать вместе с людьми, а не вместо людей", — отметила Уильямс.

Кроме того, все же остаются ученые, не поддерживающие вторжение искусственного интеллекта в изучение и исследование неизведанного. Одни считают, что это угроза человеческой эволюции, а другие отмечают, что ChatGPT может искажать факты и предоставлять неточную информацию, что не изменит даже улучшение модели ИИ.

Напомним, что соучредитель Apple и создатель Siri Стив Возняк предупредил, что искусственный интеллект может использоваться в плохих целях и усложнить обнаружение мошенничества и дезинформации. По мнению Возняка, контент, созданный с помощью ИИ, должен маркироваться.