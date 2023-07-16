ІТ-курси за державний кошт: хто може навчитись безкоштовно
Останнім часом ІТ-сфера розвивається дуже стрімко і практично скрізь увійшла у наше життя. Для того, хто хоче мати у майбутному викокооплачувану роботу, ця галузь — це добрий шанс для росту та розвитку.
Зараз пропонується чимало курсів, які можуть допомогти оволодіти додатковими знаннями. Деякі фінансуються державою. Про них ми і розкажемо.
Освітні курси
Всеукраїнські освітні курси-стажування для студентів і викладачів українських вишів запустила IT-компанія Genesis.
Під час проходження онлайн-частини студенти отримують доступ до:
- LMS-платформи із симулятором стажування у продуктовій ІТ-компанії (LMS — learning management system — система управління навчанням);
- передзаписаних відеолекцій з експертами-практиками;
- конспектів, інфографік та словника термінів;
- відеолекцій у форматі діалогу з лідерами галузі;
- інтерактивних завдань і тестувань на платформі.
Також для викладачів вишів Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти й науки та Genesis запускають безоплатні курси у сфері продуктового ІТ.
Двотижневий інтенсив дозволить:
- здобути знання у сфері продуктового ІТ;
- дізнатися про структуру курсів;
- навчитися ефективно викладати їх для студентів.
Курси стажування:
- Курс "Створення та розвиток IT-продуктів" (навчання вже стартувало і триватиме до 21 липня)
- Курс "Маркетинг IT-продуктів" (24 липня — 4 серпня).
Зареєструватися можна за посиланням.
Нагадаємо, на українському ринку праці існує багато пропозицій роботи для охочих працювати у сфері IT-технологій навіть без досвіду. При цьому можна розрахувати на заробітну плату до 30 тис. грн.
Також, за інформацією VoxUkraine, у країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається значна нестача спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв'язку. Зокрема, у Німеччині торік налічувалося 137 тисяч вакансій у галузі IT. У зв'язку з цим багато компаній розраховують на розвиток співпраці з українськими ІТ-провайдерами та компаніями.