ІТ-курси за державний кошт: хто може навчитись безкоштовно

Чоловік працює на ноутбуці. Фото: Depositphotos

Останнім часом ІТ-сфера розвивається дуже стрімко і практично скрізь увійшла у наше життя. Для того, хто хоче мати у майбутному викокооплачувану роботу, ця галузь — це добрий шанс для росту та розвитку.

Зараз пропонується чимало курсів, які можуть допомогти оволодіти додатковими знаннями. Деякі фінансуються державою. Про них ми і розкажемо.

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Освітні курси

Всеукраїнські освітні курси-стажування для студентів і викладачів українських вишів запустила IT-компанія Genesis.

Під час проходження онлайн-частини студенти отримують доступ до:

LMS-платформи із симулятором стажування у продуктовій ІТ-компанії (LMS — learning management system — система управління навчанням);

передзаписаних відеолекцій з експертами-практиками;

конспектів, інфографік та словника термінів;

відеолекцій у форматі діалогу з лідерами галузі;

інтерактивних завдань і тестувань на платформі.

Також для викладачів вишів Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти й науки та Genesis запускають безоплатні курси у сфері продуктового ІТ.

Двотижневий інтенсив дозволить:

здобути знання у сфері продуктового ІТ;

дізнатися про структуру курсів;

навчитися ефективно викладати їх для студентів.

Курси стажування:

Курс "Створення та розвиток IT-продуктів" (навчання вже стартувало і триватиме до 21 липня)

Курс "Маркетинг IT-продуктів" (24 липня — 4 серпня).

Зареєструватися можна за посиланням.

Нагадаємо, на українському ринку праці існує багато пропозицій роботи для охочих працювати у сфері IT-технологій навіть без досвіду. При цьому можна розрахувати на заробітну плату до 30 тис. грн.

Також, за інформацією VoxUkraine, у країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається значна нестача спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв'язку. Зокрема, у Німеччині торік налічувалося 137 тисяч вакансій у галузі IT. У зв'язку з цим багато компаній розраховують на розвиток співпраці з українськими ІТ-провайдерами та компаніями.