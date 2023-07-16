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ИТ-курсы за государственные средства: кто может научиться бесплатно

16 июля 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ИТ-курсы за государственные средства: кто может научиться бесплатно
Человек работает на ноутбуке. Фото: Depositphotos
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В последнее время ИТ-сфера развивается очень стремительно и практически всюду вошла в нашу жизнь. Для того, кто хочет иметь в будущем работу, эта отрасль — это хороший шанс для роста и развития.

Сейчас предлагается немало курсов, которые могут помочь овладеть дополнительными знаниями. Некоторые финансируются государством. О них мы и расскажем.

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Образовательные курсы

Всеукраинские образовательные курсы-стажировки для студентов и преподавателей украинских вузов запустила IT-компания Genesis.

Во время прохождения онлайн-части студенты получают доступ к:

  • LMS-платформы с симулятором стажировки в продуктовой ИТ-компании (LMS learning management system — система управления обучением);
  • предзаписанных видеолекций с экспертами-практиками;
  • конспектов, инфографик и словаря терминов;
  • видеолекций в формате диалога с лидерами отрасли;
  • интерактивных задач и тестирований на платформе.

Также для преподавателей вузов Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки и Genesis запускают бесплатные курсы в сфере продуктового ИТ.

Двухнедельный интенсив позволит:

  • получить знания в сфере продуктового ИТ;
  • узнать структуру курсов;
  • научиться эффективно преподавать их для студентов.

Курсы стажировки:

  • Курс "Создание и развитие IT-продуктов" (обучение уже стартовало и продлится до 21 июля)
  • Курс "Маркетинг IT-продуктов" (24 июля — 4 августа).

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, на украинском рынке труда существует много предложений для желающих работать в сфере IT-технологий даже без опыта. При этом можно рассчитать заработную плату до 30 тыс. грн.

Также, по информации VoxUkraine, в странах Европейского Союза (ЕС) наблюдается значительная нехватка специалистов в сфере Информационных технологий и связи. В Германии в прошлом году насчитывалось 137 тысяч вакансий в области IT. В этой связи многие компании рассчитывают на развитие сотрудничества с украинскими ИТ-провайдерами и компаниями.

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