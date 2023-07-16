ИТ-курсы за государственные средства: кто может научиться бесплатно
В последнее время ИТ-сфера развивается очень стремительно и практически всюду вошла в нашу жизнь. Для того, кто хочет иметь в будущем работу, эта отрасль — это хороший шанс для роста и развития.
Сейчас предлагается немало курсов, которые могут помочь овладеть дополнительными знаниями. Некоторые финансируются государством. О них мы и расскажем.
Образовательные курсы
Всеукраинские образовательные курсы-стажировки для студентов и преподавателей украинских вузов запустила IT-компания Genesis.
Во время прохождения онлайн-части студенты получают доступ к:
- LMS-платформы с симулятором стажировки в продуктовой ИТ-компании (LMS — learning management system — система управления обучением);
- предзаписанных видеолекций с экспертами-практиками;
- конспектов, инфографик и словаря терминов;
- видеолекций в формате диалога с лидерами отрасли;
- интерактивных задач и тестирований на платформе.
Также для преподавателей вузов Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки и Genesis запускают бесплатные курсы в сфере продуктового ИТ.
Двухнедельный интенсив позволит:
- получить знания в сфере продуктового ИТ;
- узнать структуру курсов;
- научиться эффективно преподавать их для студентов.
Курсы стажировки:
- Курс "Создание и развитие IT-продуктов" (обучение уже стартовало и продлится до 21 июля)
- Курс "Маркетинг IT-продуктов" (24 июля — 4 августа).
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Напомним, на украинском рынке труда существует много предложений для желающих работать в сфере IT-технологий даже без опыта. При этом можно рассчитать заработную плату до 30 тыс. грн.
Также, по информации VoxUkraine, в странах Европейского Союза (ЕС) наблюдается значительная нехватка специалистов в сфере Информационных технологий и связи. В Германии в прошлом году насчитывалось 137 тысяч вакансий в области IT. В этой связи многие компании рассчитывают на развитие сотрудничества с украинскими ИТ-провайдерами и компаниями.