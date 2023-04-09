Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Хакери атакували MSI: вимагають викуп за викрадені дані arrow

Хакери атакували MSI: вимагають викуп за викрадені дані

9 квітня 2023 05:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Компанія зазначає, що активувала захисні механізми та вжила відновлювальних заходів. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Хакерська група Money Message заявила про кібератаку на тайванську компанію Micro-Star International. Фірма підтвердила атаку на частину своїх систем.

Про це повідомляє Gagadget.

Читайте також:

Що відомо

За деякий час після повідомлення хакерів про атаку, MSI опублікувала офіційний пресреліз, присвячений темі. Компанія зазначає, що інформаційний відділ зміг активувати захисні механізми та вжив відновлювальних заходів. Системи, що зазнали кібератаки, вже працюють у штатному режимі. 

Чи було щось викрадено, не повідомляється. Проте Money Message заявила про крадіжку 1,5 ТБ даних. За них хакери вимагають викуп у розмірі $4 млн.

 

Повідомлення хакерів про злом. Фото: BleepingComputer

Компанія Micro-Star International закликає користувачів завантажувати оновлення BIOS і апдейти прошивки винятково через офіційний сайт. 

Нагадаємо, що центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки, що в Естонії, планує провести найбільші у світі навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023. Подія відбудеться 18-21 квітня, у ній візьмуть участь приблизно 3 000 осіб.

Також раніше ми повідомляли, що Велика Британія розкрила цілі та принципи своїх наступальних кібероперацій у новій доповіді "Responsible Cyber Power in Practice". Описуючи тактики кібервійни, Національні кіберсили Великої Британії (NCF) заявляють, що іноді їх метою є створення параної серед ворогів, не даючи їм зрозуміти, що результати, з якими вони стикаються, є наслідком кібероперацій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB