Хакери атакували MSI: вимагають викуп за викрадені дані

Компанія зазначає, що активувала захисні механізми та вжила відновлювальних заходів. Фото: google.com

Хакерська група Money Message заявила про кібератаку на тайванську компанію Micro-Star International. Фірма підтвердила атаку на частину своїх систем.

Про це повідомляє Gagadget.

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Що відомо

За деякий час після повідомлення хакерів про атаку, MSI опублікувала офіційний пресреліз, присвячений темі. Компанія зазначає, що інформаційний відділ зміг активувати захисні механізми та вжив відновлювальних заходів. Системи, що зазнали кібератаки, вже працюють у штатному режимі.

Чи було щось викрадено, не повідомляється. Проте Money Message заявила про крадіжку 1,5 ТБ даних. За них хакери вимагають викуп у розмірі $4 млн.

Повідомлення хакерів про злом. Фото: BleepingComputer

Компанія Micro-Star International закликає користувачів завантажувати оновлення BIOS і апдейти прошивки винятково через офіційний сайт.

Нагадаємо, що центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки, що в Естонії, планує провести найбільші у світі навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023. Подія відбудеться 18-21 квітня, у ній візьмуть участь приблизно 3 000 осіб.

Також раніше ми повідомляли, що Велика Британія розкрила цілі та принципи своїх наступальних кібероперацій у новій доповіді "Responsible Cyber Power in Practice". Описуючи тактики кібервійни, Національні кіберсили Великої Британії (NCF) заявляють, що іноді їх метою є створення параної серед ворогів, не даючи їм зрозуміти, що результати, з якими вони стикаються, є наслідком кібероперацій.