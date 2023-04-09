Хакеры атаковали MSI: требуют выкуп за украденные данные

Компания отмечает, что активировала защитные механизмы и приняла восстановительные меры. Фото: google.com

Хакерская группа Money Message заявила о кибератаке на тайваньскую компанию Micro-Star International. Компания подтвердила атаку на часть собственных систем.

Об этом сообщает Gagadget.

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Что известно

Через некоторое время после сообщения хакеров об атаке, MSI опубликовала официальный пресс-релиз, посвященный теме. Компания отмечает, что информационный отдел активировал защитные механизмы и принял восстановительные меры. Системы, подвергшиеся кибератакам, уже работают в штатном режиме.

Было ли что-то похищено, не сообщается. Однако Money Message заявила о краже 1,5 ТВ данных. За них хакеры требуют выкуп в размере $4 млн.

Сообщения хакеров о взломе. Фото: BleepingComputer

Компания Micro-Star International призывает пользователей скачивать обновления BIOS и апдейты прошивки исключительно через официальный сайт.

Напомним, что центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности в Эстонии планирует провести крупнейшие в мире учения по киберзащите Locked Shields 2023. Событие состоится 18-21 апреля, в нем примут участие около 3 000 человек.

Также ранее сообщалось, что Великобритания раскрыла цели и принципы своих наступательных киберопераций в новом докладе "Responsible Cyber Power in Practice". Описывая кибервойнские тактики, Национальные киберсилы Великобритании (NCF) заявляют, что иногда их целью является создание паранойи среди врагов, не давая им понять, что результаты, с которыми они сталкиваются, являются следствием киберопераций.