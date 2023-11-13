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Хакери паралізували роботу кораблів одного з найбільших портових операторів у світі

13 листопада 2023 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хакери паралізували роботу кораблів одного з найбільших портових операторів у світі
Хакер за комп'ютером. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно уряд Австралії повідомив про серйозну кібератаку на один з найбільших портових операторів у світі DP World Australia. Це призвело до значних проблем і призупинення операцій у портах кількох штатів. 

Про це повідомляє Bloomberg.  

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Як відомо, внаслідок кібератаки компанія намагається впоратися з понад 30 тисячами транспортних контейнерів, накопичених у портах Австралії. Окрім того, це спричинило закриття компанії у портах Мельбурна, Сіднея, Брісбена та Фрімантлі. Попри те, що сьогодні роботу частково відновили, перебої у роботі послуг все ж можуть бути ще упродовж кількох днів. 

У DP World поки не можуть відповісти, коли відновиться нормальна робота компанії. Федеральна поліція Австралії заявила, що розслідує інцидент, але відмовилася надати подробиці.

"DP World Australia, яка управляє майже половиною товарів, що ввозяться в країну і вивозяться з неї, заявила, що розслідує можливі витоки даних, а також тестує системи, що мають вирішальне значення для відновлення нормальної роботи і регулярного руху вантажів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські хакери атакували ChatGPT. Вони заявили, що здійснили кібернапад через її підтримку Ізраїлю. 

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