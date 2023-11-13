Хакеры парализовали работу кораблей одного из крупнейших портовых операторов в мире

Хакер за компьютером. Фото: из открытых источников

Недавно правительство Австралии сообщило о серьезной кибератаке на один из крупнейших портовых операторов в мире DP World Australia. Это привело к значительным проблемам и приостановке операций в портах нескольких штатах.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как известно, в результате кибератаки компания пытается справиться с более чем 30 тысячами транспортных контейнеров, накопленных в портах Австралии. Кроме того, это привело к закрытию компании в портах Мельбурна, Сиднея, Брисбена и Фримантли. Несмотря на то, что сегодня работу частично возобновили, перебои в работе услуг все же могут быть еще несколько дней.

В DP World пока затрудняются ответить, когда возобновится нормальная работа компании. Федеральная полиция Австралии заявила, что расследует инцидент, но отказалась предоставить подробности.

"DP World Australia, которая управляет почти половиной ввозимых в страну и вывозимых из нее товаров, заявила, что расследует возможные утечки данных, а также тестирует системы, имеющие решающее значение для восстановления нормальной работы и регулярного движения грузов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что российские хакеры атаковали ChatGPT. Они заявили, что совершили кибернападение из-за ее поддержки Израиля.