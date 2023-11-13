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Хакеры парализовали работу кораблей одного из крупнейших портовых операторов в мире

13 ноября 2023 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хакеры парализовали работу кораблей одного из крупнейших портовых операторов в мире
Хакер за компьютером. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно правительство Австралии сообщило о серьезной кибератаке на один из крупнейших портовых операторов в мире DP World Australia. Это привело к значительным проблемам и приостановке операций в портах нескольких штатах. 

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как известно, в результате кибератаки компания пытается справиться с более чем 30 тысячами транспортных контейнеров, накопленных в портах Австралии. Кроме того, это привело к закрытию компании в портах Мельбурна, Сиднея, Брисбена и Фримантли. Несмотря на то, что сегодня работу частично возобновили, перебои в работе услуг все же могут быть еще несколько дней.

В DP World пока затрудняются ответить, когда возобновится нормальная работа компании. Федеральная полиция Австралии заявила, что расследует инцидент, но отказалась предоставить подробности.

"DP World Australia, которая управляет почти половиной ввозимых в страну и вывозимых из нее товаров, заявила, что расследует возможные утечки данных, а также тестирует системы, имеющие решающее значение для восстановления нормальной работы и регулярного движения грузов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что российские хакеры атаковали ChatGPT. Они заявили, что совершили кибернападение из-за ее поддержки Израиля.

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