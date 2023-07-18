Хакери створили аналог ChatGPT для допомоги кіберзлочинцям
Невідомий розробник створив свій аналог штучного інтелекту ChatGPT — WormGPT, призначений для допомоги хакерам у створенні шкідливих програм і проведенні фішингових атак. Доступ до чат-бота можливий через оформлення підписки.
Про це повідомляє PCMag.
Що відомо про хакерський ШІ
Для демонстрації ефективності WormGPT автор проєкту опублікував скриншот, де нейромережі запропонували створити шкідливе програмне забезпечення мовою програмування Python і дати поради з приводу організації коду для здійснення шкідливих атак. WormGPT дав усі необхідні поради й успішно впорався з завданням.
Для створення чат-бота WormGPT використовували велику мовну модель GPT-J з відкритим вихідним кодом 2021 року. Крім того, для його навчання обиралися матеріали, пов'язані з розробкою шкідливого програмного забезпечення.
Фахівці з кібербезпеки з компанії SlashNext вирішили перевірити можливості новоствореного чат-бота. Вони попросили його написати фішингового листа. Нейромережа зробила все необхідне для ефективного обману перейти за посиланням для крадіжки особистих даних.
Підписка на WormGPT коштує 60 євро на місяць, річна — 550 євро. Експерти вважають, що це свідчить про можливу загрозу, коли генеративний ШІ стає інструментом кіберзлочинців, і такі технології будуть вдосконалюватися.
Нагадаємо, що генеральний директор SpaceX, Twitter і Tesla Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI. Він представив команду, що складається з інженерів з тих самих великих американських технологічних фірм, яким він сподівається кинути виклик у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.