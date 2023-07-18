Хакери створили аналог ChatGPT для допомоги кіберзлочинцям

Чоловік користується ChatGPT. Фото: google.com

Невідомий розробник створив свій аналог штучного інтелекту ChatGPT — WormGPT, призначений для допомоги хакерам у створенні шкідливих програм і проведенні фішингових атак. Доступ до чат-бота можливий через оформлення підписки.

Про це повідомляє PCMag.

Читайте також:

Що відомо про хакерський ШІ

Для демонстрації ефективності WormGPT автор проєкту опублікував скриншот, де нейромережі запропонували створити шкідливе програмне забезпечення мовою програмування Python і дати поради з приводу організації коду для здійснення шкідливих атак. WormGPT дав усі необхідні поради й успішно впорався з завданням.

Для створення чат-бота WormGPT використовували велику мовну модель GPT-J з відкритим вихідним кодом 2021 року. Крім того, для його навчання обиралися матеріали, пов'язані з розробкою шкідливого програмного забезпечення.

Фахівці з кібербезпеки з компанії SlashNext вирішили перевірити можливості новоствореного чат-бота. Вони попросили його написати фішингового листа. Нейромережа зробила все необхідне для ефективного обману перейти за посиланням для крадіжки особистих даних.

Фішинговий лист. Фото: SlashNext

Підписка на WormGPT коштує 60 євро на місяць, річна — 550 євро. Експерти вважають, що це свідчить про можливу загрозу, коли генеративний ШІ стає інструментом кіберзлочинців, і такі технології будуть вдосконалюватися.

Нагадаємо, що генеральний директор SpaceX, Twitter і Tesla Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI. Він представив команду, що складається з інженерів з тих самих великих американських технологічних фірм, яким він сподівається кинути виклик у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.