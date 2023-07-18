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Хакеры создали аналог ChatGPT для помощи киберпреступникам

18 июля 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Хакеры создали аналог ChatGPT для помощи киберпреступникам
Мужчина пользуется ChatGPT. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Неизвестный разработчик создал свой аналог искусственного интеллекта ChatGPT — WormGPT, предназначенный для помощи хакерам в создании вредоносных программ и проведении фишинговых атак. Доступ к чату возможен после оформления подписки.

Об этом сообщает PCMag.

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Для демонстрации эффективности WormGPT автор проекта опубликовал скриншот, где нейросети предложили создать вредоносное программное обеспечение на языке программирования Python и дать советы по организации кода для осуществления вредоносных атак. WormGPT дал все необходимые советы и успешно справился с задачей.

Для создания чат-бота WormGPT использовали обширную языковую модель GPT-J с открытым исходным кодом 2021 года. Кроме того, для его обучения выбирались материалы, связанные с разработкой вредоносного программного обеспечения.

Специалисты по кибербезопасности из компании SlashNext решили проверить возможности нового чата. Они попросили его написать фишинговое письмо. Нейросеть сделала все необходимое для эффективного обмана перейти по ссылке для кражи личных данных.

Фишинговое письмо. Фото: SlashNext

Подписка на WormGPT стоит 60 евро в месяц, годовая — 550 евро. Эксперты считают, что это свидетельствует о возможной угрозе, когда генеративный ИИ становится инструментом киберпреступников и такие технологии будут совершенствоваться.

Напомним, что генеральный директор SpaceX, Twitter и Tesla Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI. Он представил команду, состоящую из инженеров из самых крупных американских технологических фирм, которым он надеется бросить вызов в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.

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