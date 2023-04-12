Хакери викрали персональні дані клієнтів австралійської компанії та вимагають викуп: подробиці

Як врятуватися від хакерів. Фото: google.com

Австралійська компанія Latitude Financial заявила, що не платитиме викуп хакерам, які викрали мільйони записів під час одного з найбільших крадіжок даних у країні. Влада наголошує, що виплата викупу лише підживлює схему вимагачів.

Про це повідомляє Portaltele.

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Хакери вимагали викуп

Компанія споживчого кредитування Latitude Financial заявила, що хакери викрали персональні дані приблизно в 14 млн клієнтів з Австралії та Нової Зеландії. Крім того, хакери, які стоять за цією кібератакою, нещодавно вимагали в компанії викуп. Однак його Latitude Financial проігнорувала відповідно до порад уряду.

"Ми не винагороджуватимемо злочинну поведінку, а також не вважаємо, що сплата викупу призведе до повернення або знищення вкраденої інформації", — йдеться в заяві компанії.

Міністерка внутрішніх справ Клер О'Ніл заявила, що поступка вимаганню "лише підживлює бізнес-модель програми-вимагача".

"Вони зобов’язуються вчиняти дії в обмін на оплату, але так часто знову стають жертвами компанії й окремі особи", — наголосила О'Ніл.

Скільки персональних даних було викрадено хакерами

Викрадені дані включають близько 8 млн водійських прав Австралії та Нової Зеландії та 53 тис. номерів паспортів. Також було викрадено понад 6 млн записів: щонайменше з 2005 року "позичили" інформацію з іменами, адресами, номерами телефонів і датами народження.

Нагадаємо, що хакерська група Money Message заявила про кібератаку на тайванську компанію Micro-Star International. Фірма підтвердила атаку на частину своїх систем.