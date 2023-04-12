Хакеры похитили персональные данные клиентов австралийской компании и требуют выкуп: подробности

Как спастись от хакеров. Фото: google.com

Австралийская компания Latitude Financial заявила, что не будет платить выкуп хакерам, похитившим миллионы записей во время одной из крупнейших краж данных в стране. Власти подчеркивают, что выплата выкупа только подпитывает схему вымогателей.

Об этом сообщает Portaltele.

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Хакеры потребовали выкуп

Компания потребительского кредитования Latitude Financial заявила, что хакеры похитили персональные данные примерно у 14 млн клиентов из Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, хакеры, стоящие за этой кибератакой, недавно требовали у компании выкуп. Однако его Latitude Financial проигнорировала в соответствии с советами правительства.

"Мы не будем вознаграждать преступное поведение, а также не считаем, что уплата выкупа приведет к возвращению или уничтожению украденной информации", — говорится в заявлении компании.

Министр внутренних дел Клер О'Нил заявила, что уступка вымогательству "лишь подпитывает бизнес-модель программы-вымогателя".

"Они обязуются совершат действия в обмен на оплату, но так часто снова становятся жертвами компании и отдельные лица", — подчеркнула О'Нил.

Сколько персональных данных было похищено хакерами

Похищенные данные включают около 8 млн водительских прав Австралии и Новой Зеландии и 53 тыс. номеров паспортов. Также было похищено более 6 млн записей: по меньшей мере с 2005 года "одолжили" информацию с именами, адресами, номерами телефонов и датами рождения.

Напомним, что хакерская группа Money Message заявила о кибератаке на тайваньскую компанию Micro-Star International. Компания подтвердила атаку на часть собственных систем.