Кібератака напередодні саміту НАТО: шахраї можуть використати тематику Альянсу

Хакери можуть завдати шкоди напередодні саміту НАТО. Фото: depositphotos.com

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджає про можливу кібератаку, яка може бути пов’язана із самітом НАТО у Вільнюсі та питанням вступу України до Альянсу.

Про це йдеться у повідомленні служби на сторінці у Facebook.

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Повідомляється, що шахраї можуть використати ім’я відомої міжнародної неурядової організації "Світовий Конгрес Українців", а також використати тематику членства України в НАТО.

Фахівці CERT-UA виявили, що сайт hxxps://www.ukrainianworldcongress[.]info копіює англомовну версію сайту Світового Конгресу Українців (для порівняння — легітимна сторінка організації hxxps://ukrainianworld/).

Виявляється, фальшива сторінка містить два небезпечні документи DOCX, у назвах яких згадується Україна та НАТО. Відкриття цих документів може призвести до зараження пристрою шкідливою програмою-лоадером MAGICSPELL.

"З огляду на тематику файлів, не виключено, що кібератака може стосуватися саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня 2023 р. у Вільнюсі", — попередили у Держслужбі спеціального зв’язку.

Нагадаємо, російські окупанти проводять фішингову атаку на встановлені адреси електронної пошти. Якщо ви отримали шахрайський лист, ні в якому разі не можна взаємодіяти з його вмістом.

Фішинг — це вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних.