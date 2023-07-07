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Кибератака накануне саммита НАТО: мошенники могут использовать тематику Альянса

7 июля 2023 01:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кибератака накануне саммита НАТО: мошенники могут использовать тематику Альянса
Хакеры могут нанести ущерб накануне саммита НАТО. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает о возможной кибератаке, которая может быть связана с саммитом НАТО в Вильнюсе и вопросом вступления Украины в Альянс.

Об этом говорится в сообщении службы на странице Facebook.

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Сообщается, что мошенники могут использовать имя известной международной неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", а также использовать тематику членства Украины в НАТО.

Специалисты CERT-UA обнаружили, что сайт hxxps://www.ukrainianworldcongress[.]info копирует англоязычную версию сайта Всемирного Конгресса Украинцев (для сравнения — легитимная страница организации hxxps://ukrainianworld/).

Оказывается, ложная страница содержит два опасных документа DOCX, в названиях которых упоминается Украина и НАТО. Открытие этих документов может привести к заражению устройства вредоносной программой-лоадером MAGICSPELL.

"Учитывая тематику файлов, не исключено, что кибератака может касаться саммита НАТО, который состоится 11-12 июля 2023 г. в Вильнюсе", — предупредили в Госслужбе специальной связи.

Напомним, российские оккупанты проводят фишинговую атаку на установленные адреса электронной почты. Если вы получили мошенническое письмо, ни в коем случае нельзя взаимодействовать с его содержимым.

Фишинг — это вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или рассеянных пользователей сети персональных данных.

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