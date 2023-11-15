Китай запустив найшвидший у світі інтернет

Хлопець з телефоном у Китаї. Фото: REUTERS/Kham/File Photo

Huawei Technologies Co. і China Mobile Ltd. побудували 3000-кілометрову інтернет-мережу, що з'єднує Пекін з півднем, яку країна рекламує як свій останній технологічний прорив. Швидкість інтернет-зв'язку — 1,2 терабіта за секунду.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Дві компанії об'єдналися з Університетом Цінхуа і дослідницьким провайдером Cernet.com Corp. для створення, як вони стверджують, першої в світі інтернет-мережі, яка досягла стабільної і надійної. пропускної здатності в 1,2 терабіта на секунду. Це в декілька разів перевищує типові швидкості в усьому світі.

У заяві університету йдеться, що випробування розпочалися 31 липня, і з того часу інтернет-мережа пройшла різні тести. Він заявляє, що цей проєкт став першим у галузі, повністю побудованим на вітчизняних технологіях. Там також згадано компанію Huawei.

У серпні китайська фірма здійняла хвилю, випустивши смартфон 5G зі складним процесором китайського виробництва, що надихнуло державні органи та соціальні мережі країни на святкування. Ця подія також спричинила дебати у Вашингтоні про те, чи зайшла адміністрація Байдена достатньо далеко у спробах стримати китайські технологічні досягнення.

"Мережа працює на основі китайських ключових технологій", — йдеться в повідомленні офіційного інформаційного агентства "Сіньхуа".

Нагадаємо, китайські компанії продовжують скуповувати американське обладнання для виробництва мікросхем, щоб виробляти передові напівпровідники. Це відбувається попри низку нових обмежень на експорт, спрямованих на перешкоду розвитку напівпровідникової промисловості країни.

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