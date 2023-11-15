Китай запустил самый быстрый в мире интернет

Парень с телефоном в Китае. Фото: REUTERS/Kham/File Photo

Huawei Technologies Co. и China Mobile Ltd. построили 3000-километровую интернет-сеть, соединяющую Пекин с югом, которую страна рекламирует как свой последний технологический прорыв. Скорость интернет-связи — 1,2 терабита в секунду.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Две компании объединились с Университетом Цинхуа и исследовательским провайдером Cernet.com Corp. для создания, как они утверждают, первой в мире интернет-сети, которая достигла стабильной и надежной пропускной способности в 1,2 терабита в секунду. Это в несколько раз превышает типичные скорости во всем мире.

В заявлении университета говорится, что испытания начались 31 июля, и с тех пор интернет-сеть прошла разные тесты. Он заявляет, что этот проект стал первым в отрасли, полностью построенным на отечественных технологиях. Там также упомянута компания Huawei.

В августе китайская фирма подняла волну, выпустив смартфон 5G со сложным процессором китайского производства, что вдохновило государственные органы и социальные сети страны на празднование. Это событие также вызвало дебаты в Вашингтоне о том, зашла ли администрация Байдена достаточно далеко в попытках сдержать китайские технологические достижения.

"Сеть работает на основе китайских ключевых технологий", — говорится в сообщении официального информационного агентства "Синьхуа".

Напомним, китайские компании продолжают скупать американское оборудование для производства микросхем, чтобы производить передовые полупроводники. Это происходит, несмотря на ряд новых ограничений на экспорт, направленных на препятствие развитию полупроводниковой промышленности страны.

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