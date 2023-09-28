Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow iPhone 15 Pro Max поступився Huawei P60 Pro: чим китайський флагман кращий arrow

iPhone 15 Pro Max поступився Huawei P60 Pro: чим китайський флагман кращий

28 вересня 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro Max поступився Huawei P60 Pro: чим китайський флагман кращий
Попри майже видатні результати тестування камери, iPhone 15 Pro Max посів лише друге місце після чемпіона Huawei P60 Pro. Скриншот: YouTube / Robert Nawrowski
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Експерти DXOMARK провели тестування камери iPhone 15 Pro Max. Пристрій показав себе з найкращого боку, але у глобальному рейтингу камерофонів посів лише друге місце після Huawei P60 Pro.

Про це повідомив сайт DXOMARK.

Читайте також:

Плюси 15 Pro Max

  • Висока яскравість та контрастність під час перегляду фотографій на HDR-дисплеї.
  • Точна експозиція, навіть у нічних знімках.
  • Приємна та природна передача кольорів та відтінків людської шкіри на портретах.
  • Відмінна деталізація при яскравому освітленні.
  • Швидкий і точний автофокус.
  • Ефективна стабілізація відео.

Мінуси 15 Pro Max

  • Шум на фотографіях в умовах недостатнього освітлення.
  • Небажані артефакти, зокрема відблиски, ореоли тощо.
  • Дещо обмежений динамічний діапазон на фотографіях.   
  • Неоднакова деталізація на всіх діапазонах масштабування.

iPhone 15 Pro Max отримав 153 бали за фото та 158 бали за відео. І хоча у кількох категоріях 15 Pro Max посів перше місце, цього не вистачило для загальної перемоги. Новий смартфон Apple зі 154 балами не наздогнав у рейтингу глобального лідера Huawei P60 Pro та став срібним призером.

Фото: dxomark.com

Що сказали експерти DXOMARK

  • Apple iPhone 15 Pro Max — найкращий iPhone, який був протестований ними на сьогодні.
  • Технічні характеристики камери на папері можуть виглядати не такими передовими, але інженерам Apple вдалося зробити поліпшення там, де це має значення.
  • 4-шаровий датчик покращує якість зображення та забезпечує плавне масштабування до двох разів.
  • Спеціальний 5-кратний телеоб'єктив забезпечує кращу якість зображення та більший коефіцієнт телезуму.

Раніше геймери показали, чи придатний iPhone 15 Pro Max для ігор. Також стали відомі результати стрес-тесту iPhone 15 Pro Max.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз