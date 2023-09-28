iPhone 15 Pro Max поступився Huawei P60 Pro: чим китайський флагман кращий

Попри майже видатні результати тестування камери, iPhone 15 Pro Max посів лише друге місце після чемпіона Huawei P60 Pro. Скриншот: YouTube / Robert Nawrowski

Експерти DXOMARK провели тестування камери iPhone 15 Pro Max. Пристрій показав себе з найкращого боку, але у глобальному рейтингу камерофонів посів лише друге місце після Huawei P60 Pro.

Про це повідомив сайт DXOMARK.

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Плюси 15 Pro Max

Висока яскравість та контрастність під час перегляду фотографій на HDR-дисплеї.

Точна експозиція, навіть у нічних знімках.

Приємна та природна передача кольорів та відтінків людської шкіри на портретах.

Відмінна деталізація при яскравому освітленні.

Швидкий і точний автофокус.

Ефективна стабілізація відео.

Мінуси 15 Pro Max

Шум на фотографіях в умовах недостатнього освітлення.

Небажані артефакти, зокрема відблиски, ореоли тощо.

Дещо обмежений динамічний діапазон на фотографіях.

Неоднакова деталізація на всіх діапазонах масштабування.

iPhone 15 Pro Max отримав 153 бали за фото та 158 бали за відео. І хоча у кількох категоріях 15 Pro Max посів перше місце, цього не вистачило для загальної перемоги. Новий смартфон Apple зі 154 балами не наздогнав у рейтингу глобального лідера Huawei P60 Pro та став срібним призером.

Фото: dxomark.com

Що сказали експерти DXOMARK

Apple iPhone 15 Pro Max — найкращий iPhone, який був протестований ними на сьогодні.

Технічні характеристики камери на папері можуть виглядати не такими передовими, але інженерам Apple вдалося зробити поліпшення там, де це має значення.

4-шаровий датчик покращує якість зображення та забезпечує плавне масштабування до двох разів.

Спеціальний 5-кратний телеоб'єктив забезпечує кращу якість зображення та більший коефіцієнт телезуму.

Раніше геймери показали, чи придатний iPhone 15 Pro Max для ігор. Також стали відомі результати стрес-тесту iPhone 15 Pro Max.