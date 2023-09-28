iPhone 15 Pro Max поступився Huawei P60 Pro: чим китайський флагман кращий
Експерти DXOMARK провели тестування камери iPhone 15 Pro Max. Пристрій показав себе з найкращого боку, але у глобальному рейтингу камерофонів посів лише друге місце після Huawei P60 Pro.
Про це повідомив сайт DXOMARK.
Плюси 15 Pro Max
- Висока яскравість та контрастність під час перегляду фотографій на HDR-дисплеї.
- Точна експозиція, навіть у нічних знімках.
- Приємна та природна передача кольорів та відтінків людської шкіри на портретах.
- Відмінна деталізація при яскравому освітленні.
- Швидкий і точний автофокус.
- Ефективна стабілізація відео.
Мінуси 15 Pro Max
- Шум на фотографіях в умовах недостатнього освітлення.
- Небажані артефакти, зокрема відблиски, ореоли тощо.
- Дещо обмежений динамічний діапазон на фотографіях.
- Неоднакова деталізація на всіх діапазонах масштабування.
iPhone 15 Pro Max отримав 153 бали за фото та 158 бали за відео. І хоча у кількох категоріях 15 Pro Max посів перше місце, цього не вистачило для загальної перемоги. Новий смартфон Apple зі 154 балами не наздогнав у рейтингу глобального лідера Huawei P60 Pro та став срібним призером.
Що сказали експерти DXOMARK
- Apple iPhone 15 Pro Max — найкращий iPhone, який був протестований ними на сьогодні.
- Технічні характеристики камери на папері можуть виглядати не такими передовими, але інженерам Apple вдалося зробити поліпшення там, де це має значення.
- 4-шаровий датчик покращує якість зображення та забезпечує плавне масштабування до двох разів.
- Спеціальний 5-кратний телеоб'єктив забезпечує кращу якість зображення та більший коефіцієнт телезуму.
Раніше геймери показали, чи придатний iPhone 15 Pro Max для ігор. Також стали відомі результати стрес-тесту iPhone 15 Pro Max.