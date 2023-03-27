Команда Twitter розшукує користувача, який частково злив код соцмережі в інтернет

Twitter

У п'ятницю, 24 березня, компанія Twitter в судовому поданні повідомила, що в інтернет частково "злили" код соцмережі. Наразі команда розпочала розслідування витоку даних, аби знайти користувача, який це зробив.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі

Код, який є основою для різних функцій і внутрішніх інструментів вебсервісу, був розміщений на GitHub, широко використовуваному сховищі коду, яке зараз належить Microsoft Corp. GitHub задовольнив вимогу Twitter видалити дані за позовом про порушення авторських прав та розмістив запит Twitter в Інтернеті.

Обліковий запис, відповідальний за публікацію, на ім'я FreeSpeechEnthusiast, зареєструвався на GitHub на початку року і, схоже, завантажив лише кеш Twitter.

Зараз компанія Twitter намагається встановити особу користувача, який стоїть за цим акаунтом, а також імена та іншу інформацію про всіх користувачів, які розміщували, завантажували або вивантажували ці дані. Соцмережа просить GitHub надати імена, адреси, номери телефонів, електронні адреси, профілі в соціальних мережах та IP-адреси цих осіб. Компанія також розпочала внутрішнє розслідування витоку даних.

Викриття внутрішньої роботи соцмережі Ілона Маска може зробити сервіс більш вразливим до спроб хакерських атак. Ім’я користувача, вибране автором витоку, ймовірно, призначене для того, щоб висміяти власника компанії, який зробив велику справу, повернувши свободу слова на платформу.

Нагадаємо, восени минулого року мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Він запропонував співробітникам премію у вигляді акцій, виходячи з оцінки вартості компанії у 20 млрд доларів. Маск оцінив Twitter вдвічі дешевше за суму купівлі.

Також ми писали, що компанія Meta працює над розробкою нової соціальної мережі. Її основою планують зробити текстові повідомлення. Нова соціальна мережа може стати прямим конкурентом Twitter.

Додамо, у січні стало відомо, що в Twitter після приходу в компанію Ілона Маска скоротили до 80% працівників.