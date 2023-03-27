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Команда Twitter разыскивает пользователя, который частично слил код соцсети в сеть

27 марта 2023 08:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Twitter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В пятницу, 24 марта, компания Twitter сообщила в судебном представлении, что в интернет частично "слили" код соцсети. В настоящее время команда начала расследование утечки данных, чтобы найти пользователя, который это сделал.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Подробности

Код, являющийся основой для различных функций и внутренних инструментов веб-сервиса, был размещен на GitHub, широко используемом хранилище кода, принадлежащем сейчас Microsoft Corp. GitHub удовлетворил требование Twitter удалить данные по иску о нарушении авторских прав и разместил запрос Twitter в Интернете.

Учетная запись, ответственная за публикацию, по имени FreeSpeechEnthusiast, зарегистрировалась на GitHub в начале года и, похоже, загрузила только кэш Twitter.

Сейчас компания Twitter пытается установить личность пользователя, стоящего за аккаунтом, а также имена и другую информацию обо всех пользователях, которые размещали, загружали или выгружали эти данные. Соцсеть просит GitHub предоставить имена, адреса, номера телефонов, электронные адреса, профили в социальных сетях и IP-адреса этих лиц. Компания также приступила к внутреннему расследованию утечки данных.

Разоблачение внутренней работы соцсети Илона Маска может сделать сервис более уязвимым к попыткам хакерских атак. Имя пользователя, выбранное автором утечки, вероятно, предназначено для того, чтобы высмеять владельца компании, сделавшего большое дело, вернув свободу слова на платформу.

Напомним, осенью прошлого года миллиардер Илон Маск купил соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. Он предложил сотрудникам премию в виде акций исходя из оценки стоимости компании в 20 млрд долларов. Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы покупки.

Также мы писали, что компания Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.

Добавим, в январе стало известно, что в Twitter после прихода в компанию Илона Маска сократили до 80% работников.

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