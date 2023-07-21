Конкурент ChatGPT: Meta запускает свой бесплатный ШИ

Роботизированный искусственный интеллект. Фото: google.com

Компания Meta заявила, что выпускает аналог ChatGPT — новую версию модели LLaMA. Она появится с открытым исходным кодом, что позволит другим компаниям добиться успехов в улучшении ИИ.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что новая версия модели LLaMA 2 будет доступна Microsoft через облачный сервис Azure и совместима с операционной системой Windows.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что версию ИИ можно будет скачать прямо, или же через Amazon Web Services, Hugging Face и других провайдеров.

"Открытый исходный код стимулирует инновации, поскольку позволяет намного большему количеству разработчиков создавать новые технологии. Я считаю, что это позволило бы достичь большего прогресса, будь экосистема более открытой", — отметил Цукерберг.

Кроме того, модель LLaMA грозит конкуренцией OpenAI — ведущей компанией по производству ИИ. Ведь отмечается, что LLaMA имеет общий доступ и бесплатный для бизнеса.

По словам Цукерберга, первый LLaMA уже соперничал с ChatGPT от OpenAI и чат-бот Bard от Google. А новый LLaMA был обучен на 40% больше данных, чем предшественник, с более чем 1 миллионом аннотаций для точной настройки его результатов.

Напомним, что генеральный директор SpaceX, Twitter и Tesla Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI. Он представил команду, состоящую из инженеров из самых крупных американских технологических фирм, которым он надеется бросить вызов в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.