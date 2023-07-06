"Ласкаво просимо в Threads": Цукерберг нарешті запустив нову соцмережу

Соцмережа "Threads". Фото: Christoph Dernbach/dpa via AP

Співзасновник Meta Марк Цукерберг запустив свій застосунок для обміну думками "Threads". Він став аналогом Twitter та має функції Instagram.

Про це повідомляє Reuters.

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Особливості нової соцмережі

Завдяки Threads користувачам можна буде стежити за обліковими записами, на яких вони вже підписані в Instagram.

"Ласкаво просимо в Threads", — зазначив Цукерберг у своїй першій публікації.

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Він додав, що за перші сім годин роботи у застосунку зареєструвалося 10 мільйонів користувачів.

Серез зірок до нової соцмережі приєдналися:

Кім Кардашьян;

Дженніфер Лопес;

відомі політики, такі як представник Демократичної партії США Александрія Окасіо-Кортес.

"Він також опублікував у Твіттері відомий мем про протистояння Людини-павука та Людини-павука – у жартівливому виразі суперництва з Маском і між двома службами", — йдеться у повідомленні.

Він його зробив вперше за сім років.

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За словами аналітиків, завдяки зв’язкам Threads з Instagram Цукербергу буде доступна вбудована база користувачів і рекламний апарат.

"Це могло б викачати рекламні долари з Twitter у той час, коли його новий генеральний директор намагається відродити свій бізнес, що бореться", — пояснюють у матеріалі.

"Вбивця Twitter"

"Інвестори не можуть не бути в захваті від перспективи того, що у Meta справді є "вбивця Twitter", — наголосив керівник відділу фінансового аналізу інвестиційної компанії AJ Bell Данні Гьюсон.

Своєю чергою Віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що теж зареєстрував акаунт у новій соцмережі Threads.

"Вау! Гарний дизайн тут. Твіттеризація починається", — написав він.

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Нагадаємо, всесвітньовідомий мільярдер Ілон Маск із серйозністю почав підготовку до можливого поєдинку проти засновника Facebook та Meta Марка Цукерберга. Маск провів тренування з колишнім чемпіоном UFC Жорж Сен-П'єром.

Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на двобій після того, як дізнався, що в Meta готують конкурентну соцмережу на заміну Twitter.