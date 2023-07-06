"Ласкаво просимо в Threads": Цукерберг нарешті запустив нову соцмережу
Співзасновник Meta Марк Цукерберг запустив свій застосунок для обміну думками "Threads". Він став аналогом Twitter та має функції Instagram.
Про це повідомляє Reuters.
Особливості нової соцмережі
Завдяки Threads користувачам можна буде стежити за обліковими записами, на яких вони вже підписані в Instagram.
"Ласкаво просимо в Threads", — зазначив Цукерберг у своїй першій публікації.
Він додав, що за перші сім годин роботи у застосунку зареєструвалося 10 мільйонів користувачів.
Серез зірок до нової соцмережі приєдналися:
- Кім Кардашьян;
- Дженніфер Лопес;
- відомі політики, такі як представник Демократичної партії США Александрія Окасіо-Кортес.
"Він також опублікував у Твіттері відомий мем про протистояння Людини-павука та Людини-павука – у жартівливому виразі суперництва з Маском і між двома службами", — йдеться у повідомленні.
Він його зробив вперше за сім років.
За словами аналітиків, завдяки зв’язкам Threads з Instagram Цукербергу буде доступна вбудована база користувачів і рекламний апарат.
"Це могло б викачати рекламні долари з Twitter у той час, коли його новий генеральний директор намагається відродити свій бізнес, що бореться", — пояснюють у матеріалі.
"Вбивця Twitter"
"Інвестори не можуть не бути в захваті від перспективи того, що у Meta справді є "вбивця Twitter", — наголосив керівник відділу фінансового аналізу інвестиційної компанії AJ Bell Данні Гьюсон.
Своєю чергою Віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що теж зареєстрував акаунт у новій соцмережі Threads.
"Вау! Гарний дизайн тут. Твіттеризація починається", — написав він.
Нагадаємо, всесвітньовідомий мільярдер Ілон Маск із серйозністю почав підготовку до можливого поєдинку проти засновника Facebook та Meta Марка Цукерберга. Маск провів тренування з колишнім чемпіоном UFC Жорж Сен-П'єром.
Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на двобій після того, як дізнався, що в Meta готують конкурентну соцмережу на заміну Twitter.