"Добро пожаловать в Threads": Цукерберг наконец-то запустил новую соцсеть

Соцсеть "Threads". Фото: Christoph Dernbach/dpa via AP

Сооснователь Meta Марк Цукерберг запустил свое приложение для обмена мнениями "Threads". Он стал аналогом Twitter и имеет функции Instagram.

Об этом сообщает Reuters.

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Особенности новой соцсети

Благодаря Threads пользователям можно будет следить за учетными записями, на которых они уже подписаны в Instagram.

"Добро пожаловать в Threads", — отметил Цукерберг в своей первой публикации.

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Он добавил, что за первые семь часов работы в приложении зарегистрировалось 10 миллионов пользователей.

Среди звезд к новой соцсети присоединились:

Ким Кардашьян;

Дженнифер Лопес;

известные политики, такие как представитель Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес.

"Он также опубликовал в Твиттере известный мем о противостоянии Человека-паука и Человека-паука — в шутливом выражении соперничества с Маском и между двумя службами", — говорится в сообщении.

Он его сделал впервые за 11 лет.

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По словам аналитиков, благодаря связям Threads с Instagram Цукербергом будет доступна встроенная база пользователей и рекламный аппарат.

"Это могло бы скачать рекламные доллары из Twitter в то время, когда его новый генеральный директор пытается возродить свой борющийся бизнес" , — объясняют в материале.

"Убийца Twitter"

"Инвесторы не могут не быть в восторге от перспективы того, что у Meta действительно есть "убийца Twitter", — подчеркнул руководитель отдела финансового анализа инвестиционной компании AJ Bell Данни Гьюсон.

В свою очередь Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что тоже зарегистрировал аккаунт в новой соцсети Threads.

"Вау! Хороший дизайн здесь. Твиттеризация начинается", — написал он.

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Напомним, всемирно известный миллиардер Илон Маск с серьезностью начал подготовку к возможному поединку против основателя Facebook и Meta Марка Цукерберга. Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером.

Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок после того, как узнал, что в Meta готовят конкурентную соцсеть взамен Twitter.