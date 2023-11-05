Маск анонсував запуск штучного інтелекту Grok

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Бізнесмен Ілон Маск розповів про запуск штучного інтелекту Grok. Він буде доступний для підписників X Premium+.

Про це Ілон Маск повідомив у соцмережі X.

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Штучний інтелект Grok

За словами Маска, нова модель xAI у деяких важливих аспектах є найкращою серед конкурентів. Він розповів, що Grok буде працювати як чат-бот, а також повинен стати конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Бізнесмен був одним із співзасновників OpenAI, однак вийшов зі складу ради директорів компанії ще у 2018 році. Він розповів, що Grok матиме доступ до інформації в реальному часі, що є перевагою перед іншими моделями.

Допис Маска. Фото: скриншот

"Як тільки вона вийде з ранньої бета-версії, система Grok від xAI буде доступна для всіх передплатників X Premium+ за 16 дол на місяць", — повідомив Маск.

Допис Маска. Фото: скриншот

Компанія xAI розповіла, що Grok — це штучний інтелект, який створений за мотивами "Путівника автостопом по Галактиці". Він може відповісти майже на будь-яке запитання.

Нагадаємо, власник SpaceX і Tesla Ілон Маск не раз висловлював своє занепокоєння щодо штучного інтелекту (ШІ) та його можливого впливу на майбутнє людства. Нещодавно він знову порушив це питання, назвавши ШІ "ризиком" для людства.

Також ми писали, що соціальна мережа X (Twitter) коштує менше половини того, що Ілон Маск заплатив за неї рік тому. Бізнесмен придбав її за 44 мільярди доларів.