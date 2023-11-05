Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Маск анонсував запуск штучного інтелекту Grok arrow

Маск анонсував запуск штучного інтелекту Grok

5 листопада 2023 15:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маск анонсував запуск штучного інтелекту Grok
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бізнесмен Ілон Маск розповів про запуск штучного інтелекту Grok. Він буде доступний для підписників X Premium+.

Про це Ілон Маск повідомив у соцмережі X.

Читайте також:

Штучний інтелект Grok

За словами Маска, нова модель xAI у деяких важливих аспектах є найкращою серед конкурентів. Він розповів, що Grok буде працювати як чат-бот, а також повинен стати конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Бізнесмен був одним із співзасновників OpenAI, однак вийшов зі складу ради директорів компанії ще у 2018 році. Він розповів, що Grok матиме доступ до інформації в реальному часі, що є перевагою перед іншими моделями.

null
Допис Маска. Фото: скриншот

"Як тільки вона вийде з ранньої бета-версії, система Grok від xAI буде доступна для всіх передплатників X Premium+ за 16 дол на місяць", — повідомив Маск.

null
Допис Маска. Фото: скриншот

Компанія xAI розповіла, що Grok — це штучний інтелект, який створений за мотивами "Путівника автостопом по Галактиці". Він може відповісти майже на будь-яке запитання.

Нагадаємо, власник SpaceX і Tesla Ілон Маск не раз висловлював своє занепокоєння щодо штучного інтелекту (ШІ) та його можливого впливу на майбутнє людства. Нещодавно він знову порушив це питання, назвавши ШІ "ризиком" для людства.

Також ми писали, що соціальна мережа X (Twitter) коштує менше половини того, що Ілон Маск заплатив за неї рік тому. Бізнесмен придбав її за 44 мільярди доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі