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Маск анонсировал запуск искусственного интеллекта Grok

5 ноября 2023 15:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маск анонсировал запуск искусственного интеллекта Grok
Бизнесмен Илон Маск. Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бизнесмен Илон Маск рассказал о запуске искусственного интеллекта Grok. Он будет доступен подписчикам X Premium+.

Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X.

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Искусственный интеллект Grok

По словам Маска, новая модель xAI в некоторых важных аспектах является лучшей среди конкурентов. Он рассказал, что Grok будет работать как чат-бот, а также должен стать конкурентом для ChatGPT от OpenAI или Bard от Google.

Бизнесмен был одним из соучредителей OpenAI, но вышел из состава совета директоров компании еще в 2018 году. Он рассказал, что Grok получит доступ к информации в реальном времени, что является преимуществом перед другими моделями.

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Пост Маска. Фото: скриншот

"Как только она выйдет из ранней бета-версии, система Grok от xAI будет доступна для всех подписчиков X Premium+ за 16 долл в месяц", — сообщил Маск.

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Пост Маска. Фото: скриншот

Компания xAI рассказала, что Grok — это искусственный интеллект, созданный по мотивам "Путеводителя автостопом по Галактике". Он может ответить почти на любой вопрос.

Напомним, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск не раз выражал свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта (ИИ) и его возможного влияния на будущее человечества. Недавно он снова поднял этот вопрос, назвав ИИ "риском" для человечества.

Также мы писали, что социальная сеть X (Twitter) стоит меньше половины того, что Илон Маск заплатил за нее год назад. Бизнесмен приобрел ее за 44 миллиарда долларов.

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