Соцмережа X коштує менше половини ціни, за яку придбав її Ілон Маск

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Соціальна мережа X (Twitter) коштує менше половини того, що Ілон Маск заплатив за неї рік тому. Бізнесмен придбав її за 44 мільярди доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Ціна за соцмережу X

За словами людини, яка знайома з цим питанням, акції з обмеженим доступом, надані працівникам, оцінюють компанію в 19 мільярдів доларів. Рік тому Маск придбав Twitter Inc. за 44 мільярди доларів.

Після цього він звільнив велику кількість співробітників. Маск перейменував компанію на X, змінив деякі правила щодо контенту і втратив понад половини доходів від реклами.

Компанія зазнала фінансових труднощів під час перебування у власності бізнесмена. На момент поглинання Twitter оцінювався в 44 мільярди доларів, що базувалося на поєднанні боргових зобов'язань і власного капіталу.

Купівля Маска обтяжила компанію боргом у 13 мільярдів доларів, а з часом його нестабільне прийняття рішень і послаблення правил безпеки контенту відштовхнули рекламодавців, що призвело до падіння продажів на 60%.

За оцінками Bloomberg, X також винна близько 1,2 мільярда доларів на рік у вигляді процентних платежів за своїм боргом.

Нагадаємо, бізнесмен Ілон Маск планує перетворити соціальну мережу X (Twitter). Він хоче трансформувати її в сервіс знайомств та цифровий банк.

Також ми писали, що соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, почала брати плату з нових користувачів у Новій Зеландії та на Філіппінах за використання основних функцій платформи. Передбачається, що з часом буде розширена річна плата для всіх нових користувачів по усьому світу.