Маск ускладнить життя для ЗМІ: яку інновацію він вигадав для Twitter (X)

Власник соцмережі Twitter (Х) Ілон Маск. Фото: MediaSapiens

Власник соцмережі Х (колишнього Twitter) Ілон Маск планує видалити заголовок і текст з посилань на новинні статті, які поширюються на платформі. Залишити він планує лише головне зображення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний допис у блозі Маска.

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Зараз посилання на новини з’являються на стрічці користувачів як "картки" разом із зображенням, адресою джерела та скороченим заголовком. Це допомагає залучати читачів до контенту ЗМІ, йдеться у матеріалі.

У Reuters зазначають, що скорочені посилання дозволять користувачам додавати невеликий текст до новинного допису. Це може підштовхнути користувачів до використання преміумпідписки Х, яка дозволить публікувати одне повідомлення завдовжки до 25 тисяч символів.

Там додали, що такими змінами Маск позиціонує Х як найбільш придатну платформу для творців контенту.

"Преміумпідписники тепер зможуть публікувати довші відео, їх публікації відображатимуться вище, а також вони отримають частку від продажу реклами", — йдеться у матеріалі.

Раніше ми розповідали, зз соціальної мережі X, відомої раніше як Twitter, зникне можливість блокувати інших користувачів. Власник платформи вважає, що ця функція "не має сенсу", тож зникне із X, за винятком приватних повідомлень.

Нагадуємо, бій між Марком Цукербергом та Ілоном Маском скоріше за все скасують. Мільярдери звинувачують у зриві поєдинку один одного.