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Маск усложнит жизнь для СМИ: какую инновацию он придумал для Twitter (X)

23 августа 2023 10:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Маск усложнит жизнь для СМИ: какую инновацию он придумал для Twitter (X)
Владелец соцсети Twitter (Х) Илон Маск. Фото: MediaSapiens
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Владелец соцсети Х (бывшего Twitter) Илон Маск планирует удалить заголовок и текст из ссылок на новостные статьи, распространяющиеся на платформе. Оставить он планирует только главное изображение.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее сообщение в блоге Маска.

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Сейчас ссылки на новости появляются на ленте пользователей как "карты" вместе с изображением, адресом источника и сокращенным заголовком. Это помогает привлекать читателей к контенту СМИ, говорится в материале.

В Reuters отмечают, что сокращенные ссылки позволят пользователям добавлять небольшой текст в новостное сообщение. Это может подтолкнуть пользователей к использованию премиум-подписки Х, которая позволит публиковать одно сообщение длиной до 25 тысяч символов.

Там добавили, что такими изменениями Маск позиционирует Х как наиболее подходящую платформу для создателей контента.

"Премиум-подписчики теперь смогут публиковать более длинные видео, их публикации будут отображаться выше, а также они получат долю от продажи рекламы", — говорится в материале.

Ранее мы рассказывали, что из социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет возможность блокировать других пользователей. Владелец платформы считает, что эта функция "нет смысла", поэтому исчезнет из X, за исключением частных сообщений.

Напоминаем, бой между Марком Цукербергом и Илоном Маском, скорее всего, отменят. Миллиардеры обвиняют в срыве поединка друг друга.

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