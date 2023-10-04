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Масштабний збій в роботі хостингу: в Україні одночасно "впали" понад 100 тисяч сайтів

4 жовтня 2023 10:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Масштабний збій в роботі хостингу: в Україні одночасно "впали" понад 100 тисяч сайтів
Центр даних Хостингу Україна. Фото: пресслужба хостингу
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 4 жовтня, стався масштабний збій Хостингу Ukraine. Завдяки ньому в Україні функціонує величезна кількість сайтів. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо про хостинг

Зазначається, що Хостинг Ukraine є першим в Україні повністю автоматизованим сервісом із надання хостингу та реєстрації доменних імен. Особливість хостингу — повна автоматизація всіх процесів, які пов'язані з повною автоматизацією роботи серверів і персоналу хостингу.

"За рахунок закладеної в програмне забезпечення логіки ми домоглися найбільшої швидкості і якості надання послуг, всі сервіси працюють стабільно і без збоїв 24 години на добу 7 днів на тиждень. Домени реєструються протягом хвилини, хостинг активується відразу після після замовлення. Усі платежі обробляються автоматично, незалежно від того, як їх оплатили — через банк, термінал iBox або карткою Visa/MasterCard", — зазначають у пресслужбі Хостингу. 

Також завдяки панелі керування можна очолювати всі процеси самотужки, тому немає потреби звертатися до технічної підтримки. 

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали базу даних російської компанії "Сирена-Тревел". У ній зберігаються дані про пасажирів авіакомпаній та їхні страховки.

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