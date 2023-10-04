Масштабный сбой в работе хостинга: в Украине одновременно "упали" более 100 тысяч сайтов

Центр данных Хостинга Украина. Фото: пресс-служба хостинга

Сегодня, 4 октября, произошел масштабный сбой Хостинга Ukraine. Благодаря нему в Украине функционирует огромное количество сайтов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сбой на сайте Хостинга Украина

Что известно о хостинге

Хостинг Ukraine является первым в Украине полностью автоматизированным сервисом по предоставлению хостинга и регистрации доменных имен. Особенность хостинга — полная автоматизация всех процессов, связанных с полной автоматизацией работы серверов и персонала хостинга.

"За счет заложенной в программное обеспечение логики мы добились наибольшей скорости и качества предоставления услуг, все сервисы работают стабильно и без сбоев 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Домены регистрируются в течение минуты, хостинг активируется сразу после заказа. Все платежи обрабатываются автоматически, независимо от того, как их оплатили через банк, терминал iBox или картой Visa/MasterCard", — отмечают в пресс-службе Хостинга.

Также благодаря панели управления можно возглавлять все процессы самостоятельно, поэтому нет необходимости обращаться к технической поддержке.

Напомним, ранее украинские хакеры взломали базу данных российской компании "Сирена-Тревел". В ней хранятся данные о пассажирах авиакомпаний и их страховках.