Microsoft хоче запровадити платну підписку на Windows 12

Компанія Microsoft. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Компанія Microsoft хоче перейти на передплатну систему поширення своїх операційних систем з виходом Windows 12. Ймовірно, це буде працювати як Spotify та Netflix.

Про це повідомляє Neowin.

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Windows 12 за підпискою

Журналісти помітили в останній збірці Windows 11 Canary, яка призначена для виправлень і тестування нових фіч, рядки коду, які пов'язані з підпискою. Там писало "Тип підписки" та "Статус підписки".

У Microsoft ще не повідомляли про передплатну підписку на Windows, однак, як приклад, подібним чином поширюється офісний пакет Microsoft 365 в хмарі через Cloud PC.

Наразі компанія пропонує своїм користувачам безстрокові ліцензії для використання своїх ОС. Однак з організаціями можуть бути укладені договори про надання оновлень навіть після завершення терміну офіційної підтримки з оплатою за рік за кількістю робочих місць.

Microsoft не повідомляла дату випуску нової Windows 12.

Нагадаємо, компанія Microsoft видалить з Windows з одним із майбутніх оновлень текстовий редактор WordPad. Цей редактор був включений до складу Windows упродовж 30 років.

Також ми писали, що програмістка з корпорації Microsoft Джен Джентльман розповіла про нескладний, але вкрай корисний трюк для кожного користувача Windows. Лише одна клавіша допоможе спростити роботу за комп'ютером.