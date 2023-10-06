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Microsoft хочет ввести платную подписку на Windows 12

6 октября 2023 21:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Microsoft хочет ввести платную подписку на Windows 12
Компания Microsoft. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Microsoft хочет перейти на подписную систему распространения своих операционных систем с выходом Windows 12. Вероятно, это будет работать как Spotify и Netflix.

Об этом сообщает Neowin.

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Windows 12 по подписке

Журналисты заметили в последней сборке Windows 11 Canary, которая предназначена для исправлений и тестирования новых фич, строки кода, которые связаны с подпиской. Там писало "Тип подписки" и "Статус подписки".

В Microsoft еще не сообщали о предоплатной подписке на Windows, однако, как пример, подобным образом распространяется офисный пакет Microsoft 365 в облаке через Cloud PC.

Сейчас компания предлагает своим пользователям бессрочные лицензии для использования своих ОС. Однако с организациями могут быть заключены договоры о предоставлении обновлений даже после завершения срока официальной поддержки с оплатой за год по количеству рабочих мест.

Microsoft не сообщала дату выпуска новой Windows 12.

Напомним, компания Microsoft удалит из Windows с одним из будущих обновлений текстовый редактор WordPad. Этот редактор был включен в состав Windows в течение 30 лет.

Также мы писали, что программистка из корпорации Microsoft Джен Джентльман рассказала о несложном, но крайне полезном трюке для каждого пользователя Windows. Только одна клавиша поможет упростить работу на компьютере.

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