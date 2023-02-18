Чат-бот Bing: Microsoft пралнує запустити у ньому рекламу

Microsoft планує запуск реклами в чат-боті

Компанія Microsoft провела зустрічі з рекламними агентствами, де розповіла, як саме планує інтегрувати рекламу в оновлену пошукову систему Bing. Ця система працює на основі мовної моделі штучного інтелекту за аналогією ChatGPT.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо

"На зустрічі з великим рекламним агентством цього тижня Microsoft продемонструвала Bing і показала як інтегрувати платні посилання у відповідях на результати пошуку. Компанія заявила, що бере традиційні пошукові оголошення, в яких бренди платять за те, щоб їхні вебсайти або продукти з’являлися в результатах пошуку за ключовими словами, пов’язаними з їхнім бізнесом, і вставляє їх у відповіді, створені чат-ботом Bing", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Microsoft також планує інший формат реклами в чат-боті, який буде орієнтований на рекламодавців у певних галузях. Наприклад, коли користувач вводить запит: "Які найкращі готелі в Мексиці?", може з’явитися реклама готелів.

Потенційні доходи компанії

Новий Bing, доступ до якого очікують мільйони людей, є потенційно вигідною можливістю для Microsoft. Під час презентації для інвесторів і преси минулого тижня компанія заявила, що кожен відсоток частки ринку, який вона отримує на ринку пошукової реклами, може принести ще 2 мільярди доларів доходу від реклами.

Попри ранні тести, Microsoft не надала графік, коли бренди зможуть безпосередньо купувати рекламу в чат-бот.

Що відомо про ChatGPT

ChatGPT OpenAI підкорив інтернет наприкінці минулого року. Цей чат-бот здатний легко і впевнено відповідати на складні запитання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код за командою, а за швидкістю зростання обійшов навіть TikTok.

Голова компанії Nvidia назвав ChatGPT одним з найбільших досягнень в області обчислень, доступних кожному. Він порівняв ваговитість чат-бота з появою веб-браузерів або моментом, коли вийшов перший iPhone.

Нагадаємо, раніше користувачі нового чат-боту ChatGPT звинуватили його в упередженості. Зокрема, застосунок відмовляється відповідати на запитання щодо позитивних якостей Трампа, але легко впорався з аналогічним запитом про Байдена.