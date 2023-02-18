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Microsoft запустит рекламу в поисковике, работающем на основе искусственного интеллекта — СМИ

18 февраля 2023 22:59
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Чат-бот Bing: Microsoft хочет запустить в нем рекламу
Microsoft планирует запуск рекламы в чат-боте
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Компания Microsoft провела встречи с рекламными агентствами, где рассказала, как именно планирует интегрировать рекламу в обновленную поисковую систему Bing. Эта система работает на основе языковой модели искусственного интеллекта по аналогии ChatGPT.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

"На встрече с крупным рекламным агентством на этой неделе Microsoft продемонстрировала Bing и показала, как интегрировать платные ссылки в ответах на результаты поиска. Компания заявила, что берет традиционные поисковые объявления, в которых бренды платят за то, чтобы их вебсайты или продукты появлялись в результатах поиска по ключевым словам, связанным с их бизнесом, и вставляет их в ответы, созданные чат-ботом Bing", – говорится в сообщении.

Кроме того, Microsoft также планирует другой формат рекламы в чат-боте, который будет ориентирован на рекламодателей в определенных областях. К примеру, когда пользователь вводит запрос: "Какие лучшие отели в Мексике?", может появиться реклама отелей.

Потенциальные доходы компании

Новый Bing, доступ к которому ожидают миллионы людей, является потенциально выгодной возможностью для Microsoft. Во время презентации для инвесторов и выпуска на прошлой неделе компания заявила, что каждый процент доли рынка, который она получает на рынке поисковой рекламы, может принести еще 2 миллиарда долларов дохода от рекламы.

Несмотря на ранние тесты, Microsoft не представила график, когда бренды смогут непосредственно покупать рекламу в чат-бот.

Что известно о ChatGPT

ChatGPT OpenAI покорил интернет в конце прошлого года. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по быстрому росту обошел даже TikTok.

Глава компании Nvidia назвал ChatGPT одним из самых больших достижений в области вычислений, доступных каждому. Он сравнил весомость чат-бота с появлением веб-браузеров или моментом, когда вышел первый iPhone.

Напомним, ранее пользователи нового чат-бота ChatGPT обвинили его в предвзятости. В частности, приложение отказывается отвечать на вопросы о положительных качествах Трампа, но легко справилось с аналогичным запросом о Байдене.

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