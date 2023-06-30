Минцифра станет центральным органом в телеком-сфере, — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: google.com

Сегодня, 30 июня, украинское правительство поддержало расширение полномочий Минцифры с 1 июля. Отмечается, что эти полномочия команде Минцифры передаст Госспецсвязи, чтобы сосредоточиться на защите критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Расширение полномочий Минцифры

Михаил Федоров отметил, что Минцифра продолжит восстанавливать интернет и связь на неоккупированных территориях Украины.

"Мы продолжим восстанавливать интернет и связь на деоккупированных территориях, внедрять 5G, работать над присоединением к роумингу со странами ЕС, упрощать ведение телеком-бизнеса, бронировать работников телеком-компаний и тотально уничтожать бюрократию. Есть четкий план и опыт. Ведь от создания Минцифры развитие телекома — один из топ-приоритетов", — сказал Федоров.

Что Минцифра сделала за 3 года работы

предоставили доступ более 1 млн украинцев в 3,3 тысячах сел в скоростной интернет благодаря интернет-субвенции;

передали 42 тысячи Старлинков, помогающих бесперебойно работать критической инфраструктуре;

покрыли Wi-Fi более 7,5 тысячи школ, больниц, экстренных служб и соцобъектов;

помогли восстановить связь в декупированных городах;

способствовали запуску нацроуминга, который помог 1,5 млн. украинцев оставаться на связи во время обесточений;

обеспечили 3 тысячи учебных заведений Wi-Fi в укрытиях;

помогли запустить 4G-покрытие для более 2,7 млн украинцев в 8,3 тыс. городов;

запустили инициативу по резервированию номеров военных, погибших или пропавших без вести.

"Наша цель — обеспечить качественной связью и интернетом 95% населения страны. Впереди много работы. Спасибо правительству за доверие" , — отметил Михаил Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что министр цифровой трансформации Михаил Федоро объяснил важность законопроекта об английском языке и заявил, чем он выгоден для Украины. В частности, он назвал его "настоящим game changer".