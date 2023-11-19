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На яких фахівців найбільший попит в ІТ-компаніях — дослідження

19 листопада 2023 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На яких фахівців найбільший попит в ІТ-компаніях — дослідження
Чоловік займається програмуванням. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

ІТ-компанії продовжують набирати на роботу нових фахівців на тлі скорочення експорту відповідних послуг. Дослідження GlobalLogic показало, які IT-спеціалісти найбільш затребувані.

Про це повідомляє NV.Бізнес.

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Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до GlobalLogic влаштувався на роботу 1351 новий фахівець рівнів Junior і Trainee.

Найбільш популярні Senior та Middle спеціалісти. Більш як половина нових працівників отримали запрошення на співбесіду на платформах LinkedIn та Djinni.

Нові фахівці GlobalLogic в Україні
Нові фахівці GlobalLogic в Україні. Інфографіка GlobalLogic

Попри розташування головних офісів GlobalLogic в Києві та у Львові, спеціалістів шукали й в інших регіонах.

"Частіше за все у компанії шукали спеціалістів з навичками QA Automation, C++, JavaScript, DevOps та .NET. Вони залишаються найпопулярнішими серед відкритих позицій компанії та зараз", — додали в виданні.

Яких фахівців та на які індустрії шукали в GlobalLogic
Яких фахівців та на які індустрії шукали в GlobalLogic. Інфографіка GlobalLogic

Нагадаємо, що в Європейському союзі ринок праці вже найближчим часом потребуватиме близько 1,5 млн фахівців у галузях, пов’язаних із "зеленим переходом". Також виникне потреба в 11 млн працівників IT-сфери. Відомо, чи можуть українці розраховувати на працевлаштування.

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