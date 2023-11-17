ЄС потребує 11 мільйонів ІТ-спеціалістів — чи можуть українці розраховувати на працевлаштування

Український IT-спеціаліст за роботою. Фото: Reuters

В Європейському союзі ринок праці вже найближчим часом потребуватиме близько 1,5 млн фахівців у галузях, пов’язаних із "зеленим переходом". Також виникне потреба в 11 млн працівників IT-сфери. Їх залучатимуть з-поза меж ЄС, у тому числі з України.

Про це заявив керівник групи з питань прозорості та визнання навичок і кваліфікацій Європейської комісії Кун Номден під час онлайн-виступу на IV Міжнародному форумі "Людський капітал: навички для майбутнього".

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Номден зазначив, що ринок праці в Європі стикається зі значними викликами, які пов’язані із впливом геополітичної ситуації, конкурентоспроможністю робочої сили, можливостями розвитку та інновацій, а також "зеленим переходом".

"Тобто, є потреба в нових навичках. Ми на рівні ЄС говоримо, що буде потрібно від 1 до 1,5 млн робочих місць саме із "зеленими" навичками. Ми говоримо також про те, що розвиток IT-технологій потребує відповідних фахівців. Завтра в Європі бракуватиме 11 млн таких фахівців", — сказав Номден.

Ринок праці в Європі зазнає змін

Населення європейських країн старішає, і це також змінює ситуацію на ринку праці, пояснив представник Єврокомісії.

Водночас, зауважив Номден, оскільки йдеться про залучення людей з-поза меж ЄС, виникає питання визнання їхньої кваліфікації.

"Звідси рекомендація Єврокомісії щодо покращення та вдосконалення процедури визнання кваліфікацій. Саме тому ми кажемо про необхідність подальшого розвитку Національної рамки кваліфікацій в Україні та її кращого узгодження з європейською", — акцентував Номден.

Варто додати, що за останній рік в Україні чверть IT-спеціалістів була звільнена або ж не продовжила контракт. Ще 16% фахівців пішли з роботи чи проєкту за власним бажанням, а 8% відправляли на "бенч", або в неоплачувану відпустку.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про п'ять професій в IT-сфері, які мають найбільший попит. Також повідомлялося, що Міністерство оборони України спільно з IT-рекрутерами Lobby X запустили рекрутингову кампанію до Збройних сил України.