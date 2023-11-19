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На каких специалистов наибольший спрос в ІТ-компаниях — исследование

19 ноября 2023 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На каких специалистов наибольший спрос в ІТ-компаниях — исследование
Мужчина занимается программированием. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

ІТ-компании продолжают набирать на работу новых специалистов на фоне сокращения экспорта услуг. Исследование GlobalLogic показало, какие IT-специалисты наиболее востребованы.

Об этом сообщает NV.Бизнес.

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в GlobalLogic устроился на работу 1351 новый специалист уровней Junior и Trainee.

Наиболее популярные Senior и Middle специалисты. Более половины новых работников получили приглашение на собеседование на платформах LinkedIn и Djinni.

Новые специалисты GlobalLogic в Украине
Новые специалисты GlobalLogic в Украине. Инфографика GlobalLogic

Несмотря на расположение головных офисов GlobalLogic в Киеве и Львове, специалистов искали и в других регионах. 

"Чаще всего в компании искали специалистов с навыками QA Automation, C++, JavaScript, DevOps и NET. Они остаются самыми популярными среди открытых позиций компании и сейчас", — добавили в издании.

Какие специалисты и на какие индустрии искали в GlobalLogic
Каких специалистов и на какие индустрии искали в GlobalLogic. Инфографика GlobalLogic

Напомним, что в Европейском союзе рынок труда уже в ближайшее время потребует около 1,5 млн специалистов в отраслях, связанных с "зеленым переходом". Также возникнет потребность в 11 млн работников IT-сферы. Известно, могут ли украинцы рассчитывать на трудоустройство.

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