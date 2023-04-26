Найперспективніші професії майбутнього: чат-бот зі штучним інтелектом вже визначився
Нейромережа ChatGPT назвала десять найперспективніших професій майбутнього.
Про це пише GSMinfo.
Так, на першому місці виявилася професія інженера-програміста штучного інтелекту. Ця робота передбачає розробку алгоритмів, систем машинного навчання та АІ, навчання та оптимізацію моделей.
Другу позицію посіла професія робототехніка. Йому належить розробляти та проєктувати роботів, інтегрувати їх у виробничі процеси, проводити їх діагностику та ремонт.
Третє місце закріпилося за професією фахівця з кібербезпеки. Експерту необхідно захищати комп’ютерні системи та мережі, проводити аналіз ризиків та вразливостей, а також розробляти заходи щодо посилення безпеки.
У топ також потрапили такі професії:
- біотехнолог,
- розробник віртуальної та доповненої реальності,
- блокчейн-інженер,
- інженер стійкості енергетики,
- фахівець із генної терапії та генного редагування,
- дата-аналітик,
- інженер-програміст IoT (інтернету речей).
Нагадаємо, відразу після війни в Україні будуть затребувані професії, пов’язані із будівництвом, бо доведеться багато відбудовувати. Демографи кажуть, що однією із ключових галузей може стати агропромисловий комплекс. Зокрема, харчова промисловість.