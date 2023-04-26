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Найперспективніші професії майбутнього: чат-бот зі штучним інтелектом вже визначився

26 квітня 2023 00:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Найперспективніші професії майбутнього: чат-бот зі штучним інтелектом вже визначився
ChatGPT назвав топ-10 професій майбутнього. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нейромережа ChatGPT назвала десять найперспективніших професій майбутнього.

Про це пише GSMinfo.

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Так, на першому місці виявилася професія інженера-програміста штучного інтелекту. Ця робота передбачає розробку алгоритмів, систем машинного навчання та АІ, навчання та оптимізацію моделей.

Другу позицію посіла професія робототехніка. Йому належить розробляти та проєктувати роботів, інтегрувати їх у виробничі процеси, проводити їх діагностику та ремонт.

Третє місце закріпилося за професією фахівця з кібербезпеки. Експерту необхідно захищати комп’ютерні системи та мережі, проводити аналіз ризиків та вразливостей, а також розробляти заходи щодо посилення безпеки.

У топ також потрапили такі професії:

  • біотехнолог,
  • розробник віртуальної та доповненої реальності,
  • блокчейн-інженер,
  • інженер стійкості енергетики,
  • фахівець із генної терапії та генного редагування,
  • дата-аналітик,
  • інженер-програміст IoT (інтернету речей).

Нагадаємо, відразу після війни в Україні будуть затребувані професії, пов’язані із будівництвом, бо доведеться багато відбудовувати. Демографи кажуть, що однією із ключових галузей може стати агропромисловий комплекс. Зокрема, харчова промисловість.

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