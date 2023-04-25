Штучний інтелект навчили імітувати померлих родичів — як це працює

Штучний інтелект здатен імітувати померлих родичів. Фото: pixabay.com

Чи існує життя після смерті? На жаль на це питання людство немає відповіді. Проте новітні технології вже впритул наблизилися до того, щоб подарувати людині вічне життя.

Так дві популярні нейромережі ChatGPT і Midjourney навчились імітувати померлих. А похоронні бюро дарують можливість поговорити з близькою людиною, якої вже немає в живих. Про це пише видання Тhe Сhainsaw.

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Це не сюжет фільму "Перевага" з Джонні Деппом, проте не менш захоплива і справді реальна історія.

До одного з похоронних бюро у Китаї, які використовують технології ШІ, звернулися, щоб "оживити" професора Ву Менчао, який помер у 2021 році.

Доктор спеціалізувався на гепатології та був видатним хірургом. Впродовж своєї кар’єри став відомим як "батько печінкової хірургії" в Китаї.

Задача "оживити" була поставлена для того, щоб родичі, близькі, друзі та студенти, для яких викладав професор, могли взаємодіяти з померлим професіоналом. Ву був "відновлений" у вигляді голограми, а для реконструкції його голосу був використаний синтез мови ШІ.

Експеримент був більш ніж вдалий, голос підібрали ідентичний до справжнього голосу Ву. Голограма ставила та відповідала на питання.

Таким чином родина та усі хто знав цю видатну людину мали змогу попрощатися та гідним чином оплакати доктора Ву Менчао.

Професора Ву Менчао відновлено у вигляді голограми. Джерело: Guangzhou Daily

Похоронна індустрія в Китаї

Похоронна індустрія в Китаї вже починає використовувати цю технологію, пропонуючи клієнтам альтернативні способи оплакувати своїх близьких.

Генеральний директор компанії, яка пропонує цифрові похоронні послуги, Shanghai Fushouyun Юй Хао поділився в інтерв'ю журналістам, що отримував різноманітні запити від клієнтів, багато з яких його команда намагається виконати за допомогою технології ШІ.

Наприклад, один з клієнтів попросив відтворити сцени, коли бабуся готує суп, віртуальний вівтар і віртуальний меморіальний зал.

Як ШІ вже використовують в похоронній індустрії. Фото: google.com

Штучний інтелект воскресає мертвих

Випадок зі "штучним інтелектом доктора Ву" — не перший у своєму роді. Відомі випадки, коли померлих знаменитостей "оживляли" для виступу на концертах, наприклад, Майкла Джексона та Вітні Х'юстон.

Багато компаній, що займаються розробкою нейромереж, експериментували із воскресінням померлих людей. Так у грудні 2022 року голограма Біггі Смоллса виступила перед своїми шанувальниками на платформі Horizon Worlds компанії Meta.

А в березні на китайському сайті обміну відео Bilibili з'явилося вірусне навчальне відео від популярного китайського блогера під псевдонімом Wu Wuliu, в якому він відтворив аватар своєї бабусі за допомогою ChatGPT та Midjourney.

У відео користувач завантажив кілька відредагованих фотографій своєї покійної бабусі та записи її голосу в Midjourney та інші безіменні програми редагування на основі ШІ. Потім він почав повну текстову розмову з аватаром своєї бабусі.

Штучний інтелект "оживив" померлу бабусю. Фото: Guangzhou Daily

Чи потрібна людству ця технологія

З одного боку ця технологія може допомогти людині попрощатися з померлим родичем, відпустити давні образи чи сказати те, на що не наважувалася.

Юй Хао стверджує, цю технологію зі штучним інтелектом краще використовувати лише під час прощальної церемонії й не дозволяти їй бути присутньою у повсякденному житті, адже є ризик "емоційно прив'язатися й потрапити у пастку горя".

"Ми прагнемо донести, що смерть — це не кінець життя. Люди хочуть використовувати ШІ для відтворення образів рідних та коханих, тому що їм потрібно вивільнити свої емоції. Щоправда, з такими технологіями слід бути обережними, адже потік емоцій може спровокувати неконтрольовану реакцію у людини, яка горює", — зазначив він.

Нагадаємо, ми писали, нанодроти, що використовують в електроніці, показали здатність навчатися та запам'ятовувати інформацію, як це робить людський мозок.

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