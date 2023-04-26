Самые перспективные профессии будущего: чат-бот с искусственным интеллектом уже определился

ChatGPT назвал топ-10 профессий будущего. Фото: УНИАН

Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего.

Об этом пишет GSMinfo.

Читайте также:

На первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта. Эта работа предполагает разработку алгоритмов, систем машинного обучения, оптимизацию моделей.

Вторую позицию заняла профессия робототехника. Ему предстоит разрабатывать и проектировать роботов, интегрировать их в производственные процессы, проводить их диагностику и ремонт.

Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности. Эксперту необходимо защищать компьютерные системы и сети, проводить анализ рисков и уязвимостей, а также разрабатывать меры по усилению безопасности.

В топ также попали следующие профессии:

биотехнолог,

разработчик виртуальной и дополненной реальности,

блокчейн-инженер,

инженер устойчивости энергетики,

специалист по генной терапии и генному редактированию,

дата-аналитик,

инженер-программист IoT (интернет вещей).

Напомним, сразу после войны в Украине будут востребованы профессии, связанные со строительством, потому что придется многое отстраивать. Демографы говорят, что одной из ключевых отраслей может стать агропромышленный комплекс. В частности, пищевая промышленность.