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Самые перспективные профессии будущего: чат-бот с искусственным интеллектом уже определился

26 апреля 2023 00:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самые перспективные профессии будущего: чат-бот с искусственным интеллектом уже определился
ChatGPT назвал топ-10 профессий будущего. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего.

Об этом пишет GSMinfo.

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На первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта. Эта работа предполагает разработку алгоритмов, систем машинного обучения, оптимизацию моделей.

Вторую позицию заняла профессия робототехника. Ему предстоит разрабатывать и проектировать роботов, интегрировать их в производственные процессы, проводить их диагностику и ремонт.

Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности. Эксперту необходимо защищать компьютерные системы и сети, проводить анализ рисков и уязвимостей, а также разрабатывать меры по усилению безопасности.

В топ также попали следующие профессии:

  • биотехнолог,
  • разработчик виртуальной и дополненной реальности,
  • блокчейн-инженер,
  • инженер устойчивости энергетики,
  • специалист по генной терапии и генному редактированию,
  • дата-аналитик,
  • инженер-программист IoT (интернет вещей).

Напомним, сразу после войны в Украине будут востребованы профессии, связанные со строительством, потому что придется многое отстраивать. Демографы говорят, что одной из ключевых отраслей может стать агропромышленный комплекс. В частности, пищевая промышленность.

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