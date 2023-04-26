Самые перспективные профессии будущего: чат-бот с искусственным интеллектом уже определился
Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего.
Об этом пишет GSMinfo.
На первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта. Эта работа предполагает разработку алгоритмов, систем машинного обучения, оптимизацию моделей.
Вторую позицию заняла профессия робототехника. Ему предстоит разрабатывать и проектировать роботов, интегрировать их в производственные процессы, проводить их диагностику и ремонт.
Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности. Эксперту необходимо защищать компьютерные системы и сети, проводить анализ рисков и уязвимостей, а также разрабатывать меры по усилению безопасности.
В топ также попали следующие профессии:
- биотехнолог,
- разработчик виртуальной и дополненной реальности,
- блокчейн-инженер,
- инженер устойчивости энергетики,
- специалист по генной терапии и генному редактированию,
- дата-аналитик,
- инженер-программист IoT (интернет вещей).
Напомним, сразу после войны в Украине будут востребованы профессии, связанные со строительством, потому что придется многое отстраивать. Демографы говорят, что одной из ключевых отраслей может стать агропромышленный комплекс. В частности, пищевая промышленность.