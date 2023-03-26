Незабаром Apple може представити друге покоління навушників AirPods Max

Навушники Apple

Найближчим часов Apple може презентувати друге покоління навушників AirPods Max. Новинку з фірмовим шумозаглушенням, просторовим звуком та адаптивним еквалайзером, ймовірно, представлять цією весною.

Про це пише УНІАН.

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До такого висновку дійшли численні ЗМІ у зв'язку зі збільшеним терміном доставлення оригінальної моделі. Це означає, що у Apple закінчуються навушники.

ЗМІ зазначили, що подібний сценарій часто супроводжує анонс нового покоління продукту, тому є ймовірність, що вже зовсім скоро з'являться AirPods Max другого покоління.

У травні 2022 року Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що компанія вже працює над новим поколінням повнорозмірної гарнітури AirPods Max. До того ж з'явилася інформація, що в розробці знаходиться бюджетна версія навушників з пластиковим корпусом.

AirPods Max — це найдорожчий аудіопродукт компанії в лінійці. На початку навушники можна було придбати за 550 доларів.

Нагадаємо, Apple планує витрачати один мільярд доларів на рік на виробництво фільмів, які будуть виходити в кінотеатрах. Корпорація прагне підвищити свій авторитет у Голлівуді та залучити передплатників до потокового сервісу.

Також ми писали, що у червні компанія Apple представить нові окуляри доповненої реальності. Цей реліз стане першою новою категорією продуктів, які розроблятимуться виключно під керівництвом Тім Кука.

Додамо, корпорація Apple незабаром запустить новий музичний стрімінговий сервіс Apple Music Classical. Відомо, що прем'єра запланована на 28 березня.