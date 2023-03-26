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В скором времени Apple может представить второе поколение наушников AirPods Max

26 марта 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наушники Apple
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ближайшее время Apple может презентовать второе поколение наушников AirPods Max. Новинку с фирменным шумоподавлением, пространственным звуком и адаптивным эквалайзером, вероятно, представят этой весной.

Об этом пишет УНИАН.

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Подробности

К такому выводу пришли многочисленные СМИ в связи с увеличенным сроком доставки оригинальной модели. Это означает, что у Apple заканчиваются наушники.

СМИ отметили, что подобный сценарий часто сопровождает анонс нового поколения продукта, поэтому есть вероятность, что уже совсем скоро появятся AirPods Max второго поколения.

AirPods Max

В мае 2022 года Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что компания уже работает над новым поколением полноразмерной гарнитуры AirPods Max. К тому же появилась информация, что в разработке находится бюджетная версия наушников с пластиковым корпусом.

AirPods Max — это самый дорогой аудиопродукт компании в линейке. В начале наушники можно было приобрести за 550 долларов.

Напомним, Apple планирует тратить один миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах. Корпорация стремится повысить свой авторитет в Голливуде и привлечь подписчиков к потоковому сервису.

Также мы писали, что в июне компания Apple представит новые очки дополненной реальности. Этот релиз станет первой новой категорией продуктов, разрабатываемых исключительно под руководством Тим Кука.

Добавим, корпорация Apple вскоре запустит новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical. Известно, что премьера намечена на 28 марта.

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