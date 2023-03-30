Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Нова ера шахрайства: як кіберзлочинці можуть використовувати ChatGPT arrow

Нова ера шахрайства: як кіберзлочинці можуть використовувати ChatGPT

30 березня 2023 15:35
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як шахраї можуть використовувати ChatGPT — звіт Європолу
ChatGPT можуть використовувати одразу в трьох сферах злочинності
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Про ChatGPT та його можливості не говорить хіба що лінивий. Штучний інтелект стає невід'ємною частиною нашого життя, допомагаючи в навчанні, роботі та побуті. Тим часом користувачів попереджають, що чатбот можуть використовувати для фішингу, дезінформації та кіберзлочинності.

Про це пише видання Reuters посилаючись на Європол. 

Читайте також:

"Оскільки можливості LLM (великих мовних моделей), таких як ChatGPT, активно вдосконалюються, потенційна експлуатація цих типів систем штучного інтелекту злочинцями створює похмуру перспективу", — заявив Європол.

Сфери злочинності, де можуть використовувати ChatGPT

Правоохоронні органи ЄС виділили шкідливе використання ChatGPT у трьох сферах злочинності:

1. Фішинг 

Повідомляється, що завдяки здатності чатбота створювати надзвичайно реалістичний текст, він стає корисним інструментом для цілей фішингу (вид інтернет-шахрайства, який полягає в крадіжці конфіденційних даних користувачів).

Фішинг, практика надсилання фальшивого електронного листа з метою змусити користувачів перейти за посиланням, є найважливішою сферою застосування. У минулому такі шахрайства легко виявлялися через граматичні або мовні помилки, у той час, як текст, згенерований штучним інтелектом, дозволяє видати себе за іншого в дуже реалістичній манері.

Аналогічно, онлайн-шахрайству можна надати більшу правдоподібність, використовуючи ChatGPT для створення фальшивої активності в соціальних мережах.

Сфери злочинності, де можуть використовувати ChatGPT

2. Цілеспрямоване переслідування жертв

ChatGPT може відтворювати мовні шаблони, щоб імітувати стиль мовлення конкретних осіб або груп, тому чатбот може використовуватися злочинцями для переслідування жертв.

3. Створення та поширення дезінформації

Зазначається, що здатність ChatGPT створювати автентичний текст зі швидкістю та масштабом також робить його ідеальним інструментом для пропаганди та дезінформації.

"Це дозволяє користувачам генерувати та поширювати повідомлення, що відображають певний наратив, докладаючи відносно невеликих зусиль", — зазначили в Європолі.

Як шахраї можуть використовувати ChatGPT

Також Європол заявив, що злочинці з невеликими технічними знаннями можуть використовувати ChatGPT для створення шкідливого коду.

Інший ризик полягає в тому, що ChatGPT та інші великі мовні моделі можуть стати доступними в даркнеті без будь-яких гарантій і бути навченими на особливо шкідливих даних. Тип даних, якими живитимуться ці системи, і те, як їх можна буде контролювати – ось основні питання майбутнього.

Як розпізнати онлайн-шахрайство

Як розпізнати онлайн-шахрайство

Шахрайство в інтернеті можна розпізнати за такими ознаками:

  • невідомий відправник; 
  • підозрілі посилання та вкладення. Уникайте натискання на підозрілі посилання, завантаження файлів або відкриття вкладень від невідомих відправників;
  • запити на отримання особистих даних; 
  • заманливі пропозиції;
  • тиск та спонукання до виконання потрібних дій. Найчастіше шахраї використовують відчуття терміновості, наголошуючи на необхідності відповісти швидко, інакше користувач отримає штраф або втратить можливість щось виграти;
  • невідповідність відправника та справжнього домену. Навівши курсор на домен відправника можна побачити справжню адресу електронної пошти, з якої надіслано лист. Якщо вони не збігаються або в основі лежить довга комбінація випадкових символів, ймовірно, це шахраї;
  • використання актуальних подій.

Не робіть поспішних кроків в Інтернеті, уникайте надсилання особистих даних через електронну пошту чи повідомлення та не відкривайте посилання, чи вкладення від підозрілих відправників.

Нагадаємо, ми писали, скільки робочих місць може знищити штучний інтелект

Також ми розповідали, що вміє нова версія нейромережі GPT-4, чим вона краща за попередню, для кого вона доступна та як її протестувати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

16:16Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

16:15 Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

16:14 У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

Новина з фото

16:14 Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:59 Райффайзен банк заявив, що планує відокремитися від росії: які варіанти там розглядають

15:55 Екстрадиція Жеваго: суд у Франції ухвалив рішення

15:45 Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

15:32 В Україні може з'явитися відкритий реєстр ухилянтів

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

Новина з відео

14:58 Українській армії потрібні літаки F-16, — Залужний

Новина з відео

14:10 "Не вдається змусити українців страждати": скабеєва влаштувала істерику в ефірі "России 1"

Новина з відео

14:04 Аліна Паш відверто висловилась про стосунки з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55Зеленський звернувся до австрійських політиків і суспільства, пояснивши, чого прагне Україна

Новина з відео

12:28 ​​​​​​​Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару

Новина з відео

12:25 Від каверів з мільйонами переглядів до своїх пісень: українські рокери зворушили потужним треком

Новина з відео

10:28 Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Актуальне по темі

None 30 Березень 16:16

Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

None 30 Березень 16:13

Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

None 30 Березень 16:14

У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

None 30 Березень 16:13

Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB