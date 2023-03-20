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Надрозумний чат GPT-4: хто має доступ та що вміє оновлена нейромережа

20 березня 2023 18:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
GPT-4: чого навчилася нова нейромережа та для кого вона доступна
GPT-4 має ряд корисних функцій та переваг, у порівнянні з версією 3.5
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Буквально кілька місяців назад в Україні запрацював ChatGPT — текстовий чатбот на основі штучного інтелекту, який використовує мовну технологію GPT-3.5. Вже в середині березня OpenAI оголосила про оновлену версію — GPT-4. 

Що вміє нова версія нейромережі, чим вона краща за попередню, для кого вона доступна та як її протестувати, розповідаємо далі у статті.

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Що таке GPT-4

GPT-4 — це нова мультимодальна модель від OpenAI, анонсована 14 березня 2023 року. Мономодальні мовні моделі (наприклад, GPT-3 та GPT-3.5) розуміють лише текст, тоді як мультимодальні версії вміють також розпізнавати зображення.

OpenAI стверджує, що GPT-4 набагато краще підходить як для створення, так і для співпраці з користувачами над творчими проектами. Приклади таких проектів включають музику, сценарії, технічну документацію і навіть "вивчення стилю письма користувача".

Що таке GPT-4

Чим нова версія Chat GPT-4 краща від попередньої ChatGPT 3.5 

Відомо, що нова версія може обробляти до 25 тисячі знаків, тобто у вісім разів більше, аніж попередня версія. Окрім збільшення кількості знаків, які може опрацювати штучний інтелект, є ще кілька оновлень.

Порівняно з Chat GPT 3.5, у Chat GPT 4:

  • відповіді найчастіше даються списками;
  • відповіді більш точні та вірні;
  • стало більше конкретики;
  • є посилання на джерело (сайти);
  • можна робити до 100 запитів кожні 4 години (до 500 на добу);
  • вміє розпізнавати зображення (поки така можливість доступна тільки розробникам та деяким користувачам);
  • розуміє більше природних мов, а точніше 26;
  • чатбот розуміє жарти;
  • має довготривалу пам'ять (чатбот краще пам'ятає про те, про що говорив з користувачем раніше, а також може використовувати ці дані як контекст і посилатися на них у розмові);
  • може змінювати характер (можна попросити чатбота змінити стиль спілкування та дати відповідь у певному тоні: наприклад, як ведучий новин). 

Варто зазначити, розробниками заявлено, що GPT-4 зможе розпізнавати та описати навіть сюжет на фото, а не лише окремі об'єкти. Ця корисна можливість вже використовується в додатку Be My Eyes для сліпих і людей з вадами зору. Нейромережа розповідає, що зображено на екрані смартфона: читає карти та етикетки, розпізнає рослини та візерунки на одязі, підказує, як дістатися потрібного тренажера у спортзалі тощо.

Чим нова версія Chat GPT-4 краща від попередньої ChatGPT 3.5

Кому доступна нова версія ChatGPT-4 та як нею користуватись

Поки що GPT-4 буде доступний тільки для користувачів платної версії чатбота ChatGPT Plus, вартість якої становить $20 на місяць.

Однак GPT-4 також вбудований у Bing — пошукову платформу компанії Microsoft.

Кому доступна нова версія ChatGPT-4 та як нею користуватись

Як використовувати ChatGPT через Bing

Найпростіший спосіб розпочати роботу з GPT-4 сьогодні – спробувати його як частину Bing Chat.

Все дуже просто: 

  • перейдіть до пошукової системи Bing;
  • відкрийте вкладку Чат;
  • має з'явитися нове вікно — у ньому треба натиснути кнопку "Приєднатися до списку очікування". Нічого чекати не доведеться, так ви просто підтверджуєте, що згодні використовувати нову версію Bing AI;
  • введіть запит та тестуйте нову систему.

Важливо: чатбот в Bing заснований на GPT-4 — але поки що доступні тільки текстові запити, без розпізнавання картинок. 

Але ви все одно матимете доступ до розширеної LLM (великої мовної моделі) і розширеного інтелекту, який поставляється разом з нею.

Слід також зазначити, що хоча Bing Chat є безкоштовним, він обмежений 15 чатами за сеанс і 150 сеансами на день.

Як використовувати ChatGPT через Bing

GPT-4 також має обмеження

В OpenAI відзначають, що GPT-4 має ті ж обмеження, що й попередні моделі GPT, оскільки він не абсолютно надійний. У компанії це називають "галюцинаціями".

Розробники запевняють: хоча "галюцинації" залишаються, GPT-4 має їх значно менше порівняно з попередніми моделями. Так, нова модель ШІ отримала на 40% більше балів, ніж GPT-3.5, за оцінками самої компанії.

GPT-4, як і попередня модель, не має знань про події після вересня 2021 року. Також у компанії додають, що ШІ не вчиться на власному досвіді.

 

Раніше ми розповідали, про 20 професій, які GPT-4 збирається "вкрасти" у людей у найближчому майбутньому.  

Нагадаємо, ми писали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті. 

Також Новини.LIVE випробували надпопулярний чатбот, запитавши який, на його думку, список 100 кращих книг у всьому світі. Що відповів ChatGPT?

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