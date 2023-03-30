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Новая эра мошенничества: как киберпреступники могут использовать ChatGPT

30 марта 2023 15:35
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как мошенники могут использовать ChatGPT — отчет Европола
ChatGPT могут использовать сразу в трех областях преступности
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

О ChatGPT и его возможностях не говорит разве что ленивый. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни, помогая в учебе, работе и быту. Тем временем пользователей предупреждают, что чат-боты могут использовать для фишинга, дезинформации и киберпреступности.

Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на Европол.

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"Поскольку возможности LLM (больших языковых моделей), таких, как ChatGPT, активно совершенствуются, потенциальная эксплуатация этих типов систем искусственного интеллекта преступниками создает мрачную перспективу", — заявил Европол.

Сферы преступности, где можно использовать ChatGPT

Правоохранительные органы ЕС выделили вредное использование ChatGPT в трех областях преступности:

1. Фишинг

Сообщается, что благодаря способности чат-бота создавать чрезвычайно реалистичный текст, он становится полезным инструментом для целей фишинга (вид интернет-мошенничества, заключающийся в краже конфиденциальных данных пользователей).

Фишинг — практика отправки фальшивого электронного письма с целью заставить пользователей перейти по ссылке, является важнейшей областью применения. В прошлом такие мошенничества легко обнаруживались из-за грамматических или речевых ошибок, в то время как текст, сгенерированный искусственным интеллектом, позволяет выдать себя за другого в очень реалистичной манере.

Аналогично мошенничеству онлайн можно придать большее правдоподобие, используя ChatGPT для создания фальшивой активности в социальных сетях.

Сферы преступности, где могут использовать ChatGPT

2. Целенаправленное преследование жертв

ChatGPT может воспроизводить языковые шаблоны, чтобы имитировать стиль речи конкретных лиц или групп, поэтому чат-бот может использоваться преступниками для преследования жертв.

3. Создание и распространение дезинформации

Отмечается, что способность ChatGPT создавать аутентичный текст со скоростью и масштабом делает его идеальным инструментом для пропаганды и дезинформации.

"Это позволяет пользователям генерировать и распространять сообщения, отражающие определенный нарратив, прилагая относительно небольшие усилия", — отметили в Европоле.

Как мошенники могут использовать ChatGPT

Также Европол заявил, что преступники с небольшими техническими знаниями могут использовать ChatGPT для создания вредоносного кода.

Другой риск заключается в том, что ChatGPT и другие крупные языковые модели могут стать доступными в даркнете без каких-либо гарантий и быть обучены на особо вредоносные данные. Тип данных, которыми будут питаться эти системы, и то, как их можно будет контролировать — вот главные вопросы грядущего.

Как распознать онлайн-мошенничество

Как распознать онлайн-мошенничество

Мошенничество в интернете можно распознать по следующим признакам:

  • неизвестный отправитель;
  • подозрительные ссылки и вложения. Избегайте нажатия на подозрительные ссылки, загрузки файлов или открытие вложений от неизвестных отправителей;
  • запросы на получение личных данных;
  • заманчивые предложения;
  • давление и побуждение к выполнению требуемых действий. Чаще мошенники используют ощущение срочности, отмечая необходимость ответить быстро, иначе пользователь получит штраф или потеряет возможность что-то выиграть;
  • несоответствие отправителя и подлинного домена. Наведя курсор на домен отправителя можно увидеть настоящий адрес электронной почты, с которого отправлено письмо. Если они не совпадают или в основе лежит длинное сочетание случайных символов, вероятно, это мошенники;
  • использование актуальных событий.

Не делайте поспешных шагов в Интернете, избегайте передачи личных данных по электронной почте или сообщениям и не открывайте ссылки или вложения от подозрительных отправителей.

Напомним, мы писали, сколько рабочих мест может уничтожить искусственный интеллект.

Также мы рассказывали, что умеет новая версия нейросети GPT-4, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна и как ее протестировать.

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