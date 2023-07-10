Нова соцмережа Threads стала найпопулярнішою у світі, — The Verge

Threads. Фото: Lucas Aguayo/ SOPA/Sipa via AP file

Нову соцмережу Threads запустили 6 липня. З того часу конкуренту Twitter вдалося зібрати 100 мільйонів користувачів. Застосунок Цукерберга тепер є найбільш швидкозростаючим онлайн-сервісом в історії, не дивлячись на те, що він поки що доступний не для всіх.

Про це пише The Verge.

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Успіх Threads

Такий зріст можна порівняти з чат-ботом ChatGPT. До появи Threads він був лідером за швидкістю залучення аудиторії, проте для того, аби мати 100 мільйонів користувачів, йому знадобилося два місяці.

Де ще недоступна соцмережа

В той час як Threads зміг досягнути 50 мільйонів завантажень менш ніж за 24 години після його запуску. Наразі новою соцмережею не можна ще користуватися в Європейському Союзі та Росії.

Активність аудиторії

"Користувачі не просто реєструються, вони також публікують повідомлення. Станом на четвер мій колега Алекс Хіт повідомив, що в додатку вже опубліковано понад 95 мільйонів публікацій і 190 мільйонів лайків", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Twitter стверджують, що даний додаток — це їхній аналог і погрожують за це судовим позовом.

Через декілька годин після запуску Threads юрист Twitter Алекс Спіро відправив Meta лист. У ньому він звинуватив Meta у "систематичному, навмисному та незаконному привласненні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Нагадаємо, у світі єдиноборств готується найбільший поєдинок в історії. Другий номер у списку найбагатших людей світу Ілон Маск зі статком у 146,5 млрд доларів побореться з 26-м номером Марком Цукербергом, активи якого становлять 43 млрд доларів.