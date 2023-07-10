Новая соцсеть Threads стала самой популярной в мире, — The Verge

Threads. Фото: Lucas Aguayo/SOPA/Sipa via AP file

Новую соцсеть Threads запустили 6 июля. С этого времени конкуренту Twitter удалось собрать 100 миллионов пользователей. Приложение Цукерберга теперь является самым быстрорастущим онлайн сервисом в истории, несмотря на то, что он пока доступен не для всех.

Об этом пишет The Verge.

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Успех Threads

Такой рост сравним с чат-ботом ChatGPT. До появления Threads он был лидером по скорости привлечения аудитории, однако для того чтобы иметь 100 миллионов пользователей, ему понадобилось два месяца.

Где еще недоступна соцсеть

В то время как Threads смог достигнуть 50 миллионов загрузок менее чем через 24 часа после его запуска. Пока новой соцсетью нельзя еще пользоваться в Европейском Союзе и России.

Активность аудитории

"Пользователи не просто регистрируются, они также публикуют сообщения. По состоянию на четверг мой коллега Алекс Хит сообщил, что в приложении уже опубликовано более 95 миллионов публикаций и 190 миллионов лайков", — говорится в сообщении.

В то же время, в Twitter утверждают, что данное приложение — это их аналог и угрожают за это судебным иском.

Через несколько часов после запуска Threads юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Meta. В нем он обвинил Meta в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".

Напомним, в мире единоборств готовится самый большой поединок в истории. Второй номер в списке самых богатых людей мира Илон Маск с состоянием в 146,5 млрд долларов сразится с 26-м номером Марком Цукербергом, активы которого составляют 43 млрд долларов.