NVIDIA шукає фахівців в Україні: які вимоги

Логотип компанії NVIDIA. Фото: Shutterstock

Керівник команди українського офісу NVIDIA Василь Пастернак шукає спеціалістів. Головною умовою є перебування потенційного працівника в Україні.

Про це він повідомив на LinkedIn.

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"Я шукаю собі в команду досвідчених інженерів що мріють брати участь у великих R&D проєктах. Можлива робота з офісу, а також віддалено. Головне, щоб людина перебувала в Україні", — написав Пастернак.

HR бізнес-партнер NVIDIA Олена Зінченко зазначила в коментарі AIN.UA, що наразі є 5 вакансій, а пізніше з'являться ще. Таким чином команді потрібні:

Senior QA SW Engineer (Networking and WebUI testing)

C/C++ Software Developer (дві вакансії)

DevOps Engineer

Software Verification Engineer.

Вимоги від працівників

"Досвід від 5 років, знання С++, Linux, Bash, Python. Вміння діагностувати та розв'язувати задачі пов'язані з hardware і мережею. Розуміння як працюють embedded системи, мережі, протоколи передачі даних. Знання архітектур апаратного забезпечення", — перерахував керівник компанії вимоги до майбутніх працівників.

За його словами, всі проєкти мають стосунок до компанії NVIDIA.

"DGX/SuperPod, OpenAI, ChatGPT, клауд-провайдери — ось де буде працювати ваш код. Спектр задач в яких ви будете брати участь дуже різноманітний. Починаючи з розробки та верифікації функціонала для нових чіпів (яких ще нема в природі), так і розширення функціонала наявних", — додав Пастернак.

Нагадаємо, що корпорація Intel повідомила, що працюватиме зі шведським виробником телекомунікаційного обладнання Ericsson над чіпом для мережевого обладнання Ericsson 5G. Для створення чіпа використають найпередовішу технологію виробництва Intel.