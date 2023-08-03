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NVIDIA ищет специалистов в Украине: какие требования

3 августа 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
NVIDIA ищет специалистов в Украине: какие требования
Логотип компании NVIDIA. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Руководитель команды украинского офиса NVIDIA Василий Пастернак ищет специалистов. Главным условием есть пребывание потенциального работника в Украине.

Об этом он сообщил на LinkedIn.

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"Я ищу себе в команду опытных инженеров, мечтающих участвовать в крупных R&D проектах. Возможна работа из офиса, а также удаленно. Главное, чтобы человек находился в Украине", — написал Пастернак.

HR бизнес-партнер NVIDIA Елена Зинченко отметила в комментарии AIN.UA, что сейчас есть 5 вакансий, а позже появятся еще. Таким образом, команде нужны:

  • Senior QA SW Engineer (Networking and WebUI testing)
  • C/C++ Software Developer (две вакансии)
  • DevOps Engineer
  • Software Verification Engineer.

Требования от работников

"Опыт от 5 лет, знание С++, Linux, Bash, Python. Умение диагностировать и решать задачи, связанные с hardware и сетью. Понимание как работают embedded системы, сети, протоколы передачи данных. Знание архитектур аппаратного обеспечения", — перечислил руководитель компании требования к будущим работникам.

По его словам, все проекты относятся к компании NVIDIA.

"DGX/SuperPod, OpenAI, ChatGPT, клауд-провайдеры — вот где будет работать ваш код. Спектр задач в которых вы будете участвовать очень разнообразен. Начиная с разработки и верификации функционала для новых чипов (которых еще нет в природе), так и расширение функционала имеющихся", — добавил Пастернак.

Напомним, что корпорация Intel сообщила, что будет работать со шведским производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson над чипом для сетевого оборудования Ericsson 5G. Для создания чипа используют самую передовую технологию производства Intel.

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